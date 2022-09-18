  • BIST 3.377,33
  • Altın 983.247
  • Dolar 18.2506
  • Euro 18.2768
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Hayat pahalılığı nedeniyle halk sokağa indi! Cumhurbaşkanı da destek verdi

» »
Avusturya'nın başkenti Viyana başta olmak üzere, ülke genelinde birçok şehirde düzenlenen gösterilerde hayat pahalılığı ve maaşların yetersizliği protesto edildi. Eylemlerle ilgili ülkenin cumhurbaşkanının açıklamaları ise dikkat çekti.
Hayat pahalılığı nedeniyle halk sokağa indi! Cumhurbaşkanı da destek verdi

Başkentin yanı sıra ülke genelinde yaklaşık 40 yerde, toplam 30 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen gösterilerde, asgari ücret başta olmak üzere çalışanların maaşlarının artırılması ve hayat pahalılığının önüne geçilmesi istendi.

ASGARİ ÜCRETTE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Gösteride konuşan ÖGB Başkanı Wolfgang Katzian, geçen hafta başlayan asgari ücret görüşmelerinde her geçen gün artan enflasyon nedeniyle anlaşma sağlanmadığını belirterek hükümetin elektrik fiyatlarına yönelik yaptığı indirim düzenlemesinin bir benzerinin, doğal gaz ücretleri için de yapılması gerektiğini savundu.

İşçi Odası Başkanı Renate Anderl da büyük şirketlerin bu süreçte ciddi kazanç elde ettiğine işaret ederek iktidarın bu durum karşısında harekete geçmesi gerektiğini söyledi ve yüksek gelirlerin vergilendirilmesini talep etti.

CUMHURBAŞKANINDAN EYLEMCİLERE DESTEK

Bu arada 9 Eylül’de yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci kez aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde düzenlenen gösterileri desteklediğini açıkladı.

Van der Bellen, Cumhurbaşkanı olarak gösterilere katılamadığını ancak hayat pahalılığı karşısında ezilen emekçilerin taleplerini yerinde bulduğunu ifade etti.

ENFLASYON ORANI YÜZDE 10

Ülkede enflasyon, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle tırmanışını sürdürürken yüzde 10’la 1975’den buyana en yüksek seviyeye ulaştı.

Hayat pahalılığı karşısında hükümet çeşitli yardım paketleri açıklasa da maaşlara yönelik henüz ciddi bir adım atılmadı.

Avusturya Sendikalar Birliği, halihazırda brüt 1600 avro olan asgari ücretin brüt 2 bin avroya çıkarılmasını talep ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsveç: Türkiye’yle yaptığımız anlaşmayı ciddiye alıyoruz16 Eylül 2022 Cuma 20:14
  • Avrupa’dan Rus vatandaşlara vize zorluğu16 Eylül 2022 Cuma 19:35
  • Almanya’da kredi faizleri yükseldi, emlak piyasası çöktü!16 Eylül 2022 Cuma 19:09
  • Almanya, Ukrayna’ya yeni silah ve teçhizat sevkiyatı yapacak15 Eylül 2022 Perşembe 19:18
  • Avrupa Parlamentosu, Macaristan'ın "artık demokratik bir ülke olmadığına" karar verdi15 Eylül 2022 Perşembe 18:21
  • Air France uçuşların yarısından fazlasını iptal etti15 Eylül 2022 Perşembe 17:53
  • İsveç’te seçim sonuçlarının ardından Başbakan istifa etti15 Eylül 2022 Perşembe 17:41
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'de trafik kazası geçirdi15 Eylül 2022 Perşembe 13:12
  • Bakanın ‘Tasarruf için birlikte duş alın’ sözleri tartışma yarattı14 Eylül 2022 Çarşamba 22:55
  • AB Komisyonu, zorunlu olarak elektrik tüketiminin yüzde 10 azaltılmasını teklif etti14 Eylül 2022 Çarşamba 22:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti