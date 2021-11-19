Kovid-19 salgını nedeniyle dondurulan Ocak-Şubat-Mart ayları Hayat Pahalılığı ödeneğinin şubat ayına ait kısmı bugün ödendi.
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden elde edilen bilgiye göre, yüzde 10.65 oranındaki şubat ayı hayat pahalılığı ödemesi bugün yapıldı.
Kamu çalışanlarının Ocak ayı maaşlarına otomatik olarak yansıması gerekirken 3 aylığına ötelenen hayat pahalılığının ocak ayı maaşına yansıması gereken kısmına ilişkin ödeme 5 Ekim tarihinde ödenmişti
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