Hayat Pahalılığı tasarısında hükümetten 2 fire

Serdar Denktaş'tan sonra Bertan Zaroğlu da hayat pahalılığının kesilmesi konusunda hükümetin meclise getirdiği yasa tasarısına onay vermeyeceğini açıkladı.

Yeniden Doğuş Partisi'nden istifasını öteleyen Milletvekili Bertan Zaroğlu bugün Meclis gündemine gelecek olan hayat Pahalılığının kesilmesine yönelik yasa tsarısına onay vermeyeceğini açıkladı.

Benzer açıklamayı daha önce de Serdar Denktaş yapmıştı. Böylelikle hükümetin bu yasa tasarısını geçirme konusunda sayısı 25'e gerilemiş durumda.

Zaroğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu yorumda bulundu:

"Bugün rahatsızlığımdan dolayı meclis oturumuna katılamıyorum ..

Ancak Bugün meclise getirilen HP konusunda görüş ve düşüncelerimi kamuoyuna paylaşmak isterim ..

Yaşanılan pandemi sürecinden dolayı alın teri ile ayakta kalmaya çalışan yüzlerce işletme iflasla karşı karşıya kalmıştır ..

Bu ahvalde hükümetin kamu çalışanlarının hayat pahalılığı ödeneğini 4 ay süre ile yani Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında geri vermemek üzere kesmeye çalışmasını doğru bulmuyorum .. Hayat pahalılığının daha yüksek olması beklenen bir dönemde, durdurulması kamu emekçilerinin ve emeklilerinin alım gücünü ciddi ölçüde daraltacak bir adımdır .. Böylesi bir dönemde para biriktirme yada yatırım yapma gibi bir lüksü kalmayan kamu çalışanları,

eline avucuna geçen parayı piyasaya aktarmaktadır .. 200 milyonluk bir ödemenin maaşlara yansıtılmaması aslında piyasaya aktarılacak olan bu rakamın kamu çalışanları eli ile özel sektöre aktarılamaması ve can çekişen özel sektörün cezalandırılması anlamına da gelecektir ..

Saygılarımla.."