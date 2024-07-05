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Hayat Pahalılığı, yüzde 4.48 olarak açıklandı

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En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 45.30 ile karpuz, yüzde 37.13 ile kavun ve yüzde 31.57 ile maydanoz oldu.
Hayat Pahalılığı, yüzde 4.48 olarak açıklandı

Hayat Pahalılığı, Haziran ayında yüzde 4.48 olarak açıklandı. İstatistik Kurumu’ndan derlenen bilgilere göre; 6 aylık hayat pahalılığının yüzde 32.99 ve yıllık hayat pahalılığının ise yüzde 83.17 olduğu dikkat çekti.

Açıklamaya göre, en yüksek artış yüzde 10.03 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar gurubunda yaşandı.

Fiyatlarda bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32.99 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83.17 artış gerçekleşti.

Lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 9.44, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 7.64, eğitim ana grubunda yüzde 6.19, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 5.53, sağlık ana grubunda yüzde 4.69, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 1.14, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 1.14, ulaştırma ana grubunda yüzde 0.75, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0.37, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.17 artış, haberleşme ana grubunda yüzde 0.50 azalış yaşandı.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 487 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 58 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 164.44 ile beyaz lahana, yüzde 97.46 ile marul ve yüzde 84.91 ile araç muayenesi ücreti oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 45.30 ile karpuz, yüzde 37.13 ile kavun ve yüzde 31.57 ile maydanoz oldu.

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