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Hayat pahalılığına karşı harekete geçtiler: Okullardaki öğünlerden et çıkarılıyor

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İngiltere'de artan fiyatlar nedeniyle bazı okulların öğünlerinden et çıkarıldı.
Hayat pahalılığına karşı harekete geçtiler: Okullardaki öğünlerden et çıkarılıyor

İngiltere’de artan gıda fiyatları nedeniyle bazı okulların öğünlerinde et yemekleri artık verilmeyecek. Hayat pahalılığı, patates gibi temel katıkların da fiyatını arttırmış durumda.

BBC Tükçe’nin haberine göre, fiyatlardaki tırmanış nedeniyle bazı okullarda ucuz ithal et ürünleri tercih edilmeye başlanırken, öğünlerdeki sebze ve meyvelerde de değişikliğe gidiliyor.

İngiltere ve Galler Bölgesi’nde okullara yemek tedarik eden firmaların derneği Laca, BBC’ye yaptığı açıklamada okul öğünlerinin kalitesinin düşmeye başladığını ve bunun çocukların yeterli beslenmesi açısından bir tehdit oluşturduğunu söylüyor.

İngiltere’de hükümet erken yaşlardaki çocukların bedava öğünlerden faydalanmaya devam edebilmeleri için gıda tedarik eden firmalara teşvik oranını artırmıştı.
Ancak tedbirlerin yeterli olmadığı görülüyor.

HİNDİ ETİ TERCİH EDİLMEYE BAŞLANDI

Öğünlerde tavuk eti de sınırlandırılırken, daha ucuz bir seçenek olan hindi eti tercih edilmeye başlandığı belirtiliyor.

İngiltere’de eğitim yaşındaki çocukların yarısından fazlasının bedava öğün hakkı bulunuyor. Öğretmenler, birçok çocuk için bunun gün içinde besin ihtiyaçlarını karşılayacak tek öğün olduğunu söylüyor.

Gübre ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle patates fiyatlarında bile artış görülürken makarna, sıvı yağ, donmuş sebzeler ve balık gibi gıdalarda ciddi sıkıntılar yaşanıyor.
Son birkaç gün zarfında kıyma fiyatlarının yüzde 11 oranında arttığı ifade ediliyor.

SICAK YEMEK BULAMAYANLAR VAR…

Gıda fiyatlarındaki artışta corona virüsü salgını, Ukrayna savaşı ve yakıt fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu belirtiliyor.

Çocuk yoksulluğuyla mücadele eden dernekler ve okullara yemek tedarik eden firmalar, gıda maliyetlerinin hükümet teşviklerine kıyasla çok hızla arttığını, birçok ailenin çocuklarına sıcak yemek yedirme imkânı bulamadığını belirtiyor.

İngiltere’de bedava okul öğünlerinden faydalanan çocuk sayısı Ocak 2021’de 160 bin iken, bu yıl 1,9 milyona çıkmış durumda.

Hükümet, bedava okul öğünlerine erişimi geçmişteki birçok hükümete kıyasla çok daha yaygın hale getirdiğini söylüyor.

Hükümet, artan gıda fiyatlarıyla mücadele amacıyla en hassas durumdaki vatandaşlara destek için açıklanan 37 milyar sterlinlik yardım paketi gibi çalışmalarını da sürdüreceğini belirtiyor.

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