 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.092
  • Altın 142,883
  • Dolar 3,6054
  • Euro 3,8937
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

'Hayat Şarkısı', final mi yapıyor?

»
'Hayat Şarkısı', final mi yapıyor?
Dizinin yayın günü değişmişti

Kanal D'de yayınlanan 'Hayat Şarkısı' dizisinin yayın günü değişti. Yönetmen Cem Karcı, dizinin Mayıs ayına dek her Pazar saat 21.00'de ekrana geleceğini açıkladı. Karcı'nın söz konusu sosyal medya paylaşımı, dizinin hayranları tarafından "Hayat Şarkısı final yapıyor" diye yorumlandı.

Karcı'nın "Final tarihi açıklandı" diye yorumlanan sosyal medya mesajı şöyle:

"Sevgili Hayat Şarkısı ailesi. Evet günümüz değişti. 2 Nisan’dan itibaren 48. bölümümüzle ‘Bodrum Masalı’ dizisinden hemen sonra saat 21.00’de özetsiz bölümlerimizle Mayıs sonuna kadar sizlerle beraberiz. Anlayışınız, desteğiniz ve güzel dilekleriniz için şimdiden teşekkürler! Unutmayın biz büyük bir aileyiz"

screenshot_1-001.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Antonio Banderas ikinci kez kalp krizi geçirdi21 Mart 2017 Salı 11:13
  • İrem Derici 30 yaşı için uzun bir metin yazdı21 Mart 2017 Salı 10:59
  • Survivor Adem'den Sabriye'ye: Yazıklar olsun, nankör!21 Mart 2017 Salı 10:30
  • Gerçekten İşe Yarayan Anneanne Yöntemi 9 Tedavi21 Mart 2017 Salı 10:26
  • Eser West, Adem Kılıç hakkında konuştu21 Mart 2017 Salı 09:13
  • Survivor'da elemeye kim kaldı?21 Mart 2017 Salı 09:09
  • Timsaha tecavüz etti!21 Mart 2017 Salı 08:55
  • Alzheimer'lı Kadın ile Köpek Yavrusunun Kalbe Dokunan Hikayesi20 Mart 2017 Pazartesi 19:00
  • Tam 21 kg Kılıç Balığı!20 Mart 2017 Pazartesi 17:01
  • Eva Mendes’ten yeni koleksiyon20 Mart 2017 Pazartesi 16:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti