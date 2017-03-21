'Hayat Şarkısı', final mi yapıyor?

Dizinin yayın günü değişmişti

Kanal D'de yayınlanan 'Hayat Şarkısı' dizisinin yayın günü değişti. Yönetmen Cem Karcı, dizinin Mayıs ayına dek her Pazar saat 21.00'de ekrana geleceğini açıkladı. Karcı'nın söz konusu sosyal medya paylaşımı, dizinin hayranları tarafından "Hayat Şarkısı final yapıyor" diye yorumlandı.

Karcı'nın "Final tarihi açıklandı" diye yorumlanan sosyal medya mesajı şöyle:

"Sevgili Hayat Şarkısı ailesi. Evet günümüz değişti. 2 Nisan’dan itibaren 48. bölümümüzle ‘Bodrum Masalı’ dizisinden hemen sonra saat 21.00’de özetsiz bölümlerimizle Mayıs sonuna kadar sizlerle beraberiz. Anlayışınız, desteğiniz ve güzel dilekleriniz için şimdiden teşekkürler! Unutmayın biz büyük bir aileyiz"