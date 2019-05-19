Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler ile zamandan tasarruf edeceksiniz!

Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler neler? Daha az vakit harcayarak daha çok iş yapmanızı sağlayacak yöntemlerin neler olduğunu sizler için araştırdık.

Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler sayesinde ev işlerinizi yaparken ya da gündelik hayatta zamandan tasarruf etmeye ne dersiniz? Birçok şeyi yanlış ve pratik olmayan bir şekilde yapıyoruz bu da çok fazla zaman harcamamıza neden oluyor. Elmaelma.com olarak sizlere daha az vakit harcayarak daha çok şey yapmanızı sağlayacak pratik bilgilerin neler olduğunu hazırladık. İşte tüm merak edilenler!

KETÇAP ŞİŞESİNE PİPET SOKARSANIZ....

Ketçabı yeni aldığımız zaman şişeden bir türlü dökülmez ve bu durum oldukça can sıkıcı bir durum olur. Siz de şişeden bir türlü dökülmeyen ketçaptan şikayetçiyseniz şişenin içine bir pipet yerleştirip bir daha deneyin. Kolayca döküldüğünü göreceksiniz.

CAM SİLERKEN BUNA DİKKAT!

Oldukça meşakkatli bir iş olan cam silme konusu epey zaman olmaktadır. Üstelik bir de sildikten sonra pis bir yeri kaldı mı diye kontrol etmek var. Camlarınızın tam anlamıyla temiz olduğunu anlamak istiyorsanız çeriden silerken yatay, dışarıdan silerken dikey bir şekilde silin.

ÜTÜ YAPARKEN ZAMANDAN TASARRUF EDİN

Ütü yaparken harcadığınız zamanı yarıya indirecek bir yöntemi öğrenmeye ne dersiniz? Önce ütü masasını alüminyum folyo ile kaplamanız yeterli olacaktır. Bu sayede iş yükünüz daha azalacak kolay bir şekilde ütünüzü yapıp çabucak bitirebileceksiniz.

AYAKKABILAR AYAĞINIZI VURSUYSA...

Zaman zaman topuklu ayakkabılar canımızı o kadar çok acıtıyor ki neredeyse üzerinde yürümek bile imkansız bir hale gelebiliyor. Tüm kadınların başına gelmiş ya da gelebilecek bir durum olan opuklu ayakkabı vurmasının da çözümü var elbetteki. İki parmağınızı bantla birbirine yapıştırmanız bu sorunu çözmenize yardımcı olacaktır. Göreceksiniz ayaklarınız daha az acıyacak.