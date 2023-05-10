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"Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" sloganıyla Lefkoşa’da kortej düzenlendi

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Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa’da "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" sloganıyla kortej düzenlendi.
"Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" sloganıyla Lefkoşa’da kortej düzenlendi

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne, Güneşköy ve İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden gençlerin katıldığı kortej Dereboyu'ndaki korteje Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar, yürüyüş öncesinde yaptığı konuşmada, KKTC devleti olarak engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve ülkenin tüm imkanlarından yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla yılın her günü duyarlı bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

2010 yılında çıkarılan yasayla engelli bireylerin haklarının korunduğunu anımsatan Tatar, ülkenin tüm kurum ve kuruluşlarının engelli vatandaşlara en iyi hizmeti verme zorunluluğu bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmaların Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan komite eliyle de sürdürüldüğünü belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişen bir ülke olduğunu, yaşanan her türlü sıkıntıya rağmen sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdürdüğünü kaydeden Tatar, bunlardan bir tanesinin de engelsiz bir yaşam sağlama sorumluluğu olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a da engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırma konusunda ortaya koyduğu çabadan dolayı teşekkür etti.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sosyal hayata dokunan ve kendilerini de bu konularda sürekli teşvik eden birisi olduğunu söyledi.

Bakanlığının sorumluluğunda bulunan "Engelsiz Bir Yaşam Projesi"nin her zaman için takipçisi olacağını ifade eden Taçoy, hedeflerinin farklılıkları ortadan kaldırarak, bu bireylerin gelecek kaygılarını en aza indirmek olduğunu vurguladı.

"Engelsiz Yaşam Evi Projesi"nin de öncelikleri arasında bulunduğuna vurgu yapan Taçoy, geçen ocak ayında kendini bilmez bir kişinin Yaşam Evi’ne verdiği zararın yoğun çalışmalar sonucunda telafi edildiği bilgisini verdi.

Taçoy, Vakıflar İdaresi’nin sorumluluğunda bulunan Engelsiz Yaşam Evi’ni de yakın bir tarihte açacaklarını söyledi.

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