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"Hayatımda görmediğim, duymadığım uyuşturucu türlerini cezaevinde gördüm"

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Gönyeli’de İ.K.'nin evine tüfekle baskın düzenleyip, 500 bin TL çaldığı iddia edilen zanlı E.A., "geceleyin ev açma, kanunsuz silah ve patlayıcı madde taşıma, ikametgahtan hırsızlık, kasti hasar ve şiddet tehdidi" suçlarından cezaevine gönderildi
"Hayatımda görmediğim, duymadığım uyuşturucu türlerini cezaevinde gördüm"

Gönyeli'de bulunan İ.K.'ye ait olan evi tüfekle basıp, ateş açan, evdeki 500 bin TL’yi aldığı iddia edilen zanlı E.A, "geceleyin ev açma, kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu, ikametgahtan sirkat, kasti hasar, ve şiddet kullanma tehdidi" suçlarından yargılanmak üzere cezaevine gönderilen E.A avukatı Süleyman Özsoylular ile teminat değişikliği talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıktı.

Ancak avukatı, daha duruşma başlamadan tutuksuz yargılanma talebiyle ilgili teminat değişikliği ile ilgili başvurusunu geri çekti.

Yargıç karşısında çıkan sanık  ise gözyaşı dökerek, koğuşunun değişmesini talep etti. Sanık şunları söyledi:

“45 yaşındayım, hayatımdaki olumsuz gelişmelerden dolayı 36 yaşında en sevmediğim şeye uyuşturucuya başladım. Tedavi gördüm, zor günler yaşadım. Yaklaşık 2 ay önce yargılanmak üzere cezaevine gönderildim. Cezaevi tıklım tıklım. İki gün önce 10 kişi şartlı tahliyeden serbest bırakıldı ama hala 13 kişiyle bir koğuşta kalıyoruz.  Hepsi de bağımlı. Hayatımda görmediğim, duymadığım uyuşturucu türlerini cezaevinde gördüm. Sayın yargıcım,  yargılanmak için cezaevine gönderildim ama içeride ceza çekiyorum.  Lütfen beni C-16 koğuşuna gönderin, orada boş yer var. Yoksa akıl sağlığımı yitireceğim.”

Zanlının bu beyanları üzerine Yargıç Nuray Necdet cezaevi yönetiminin vermiş olduğu kararlara müdahale edemeyeceğini, konuyu avukatıyla görüşmesi ve bir çözüm bulması gerektiğini belirtti.

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