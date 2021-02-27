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"Hayatımı ölümcül korona hastalığına borçluyum"

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İzmir'de koronavirüse yakalndığı sırada akciğer kanseri olduğu ortaya çıkan Mithat Arıkan (56) yapılan tedaviyle sağlığına kavuştu. Bir mucize yaşadığını söyleyen Arıkan, "Hayatımı ölümcül korona hastalığına borçluyum" dedi
"Hayatımı ölümcül korona hastalığına borçluyum"

Mithat Arıkan'ın annesi Müşerref Arıkan (92),geçen aralık ayında zatürre tanısıyla hastaneye yatırıldı. Tedavisine başlanan Arıkan'a, yaklaşık 2 hafta sonra koronavirüs teşhisi koyuldu. Anne Arıkan, geçen 22 Aralık günü, hayatını kaybetti. Emekli bankacı ve bir çocuk babası olan Mithat Arıkan da annesinin ölümünün ardından karantinaya alındı.

 

Nefes almakta güçlük çekmeye başlayan Mithat Arıkan´ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastaneye başvuran Arıkan´ın, kontrol için çekilen akciğer tomografisinde, şüpheli nodül tespit eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hümeyra Amuca, hastayı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Jülide Çeldir Emre'ye yönlendirdi.

 

Tetkiklerde akciğer kanseri şüpheleri artarken, enfeksiyon nedeniyle biyopsi yapılamadı. Bunun üzerine Mithat Arıkan, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kutsal Turhan'a sevke dildi. Arıkan, geçen 2 Şubat günü ameliyata alındı ve kanserli nodül çıkarıldı.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kutsal, yaşananları şöyle anlattı: "Akciğer kanserinin tehlikeli olmasının nedeni, çoğu zaman geç dönemlere kadar belirti vermeden ilerlemesi ve ileri evrede teşhis konulduğu için uygulanan tedavilerin yeterince başarılı olmaması. Özellikle 50 yaş üzerinde olan ve sigara içen kişilere, yılda 1 kez düşük doz bilgisayarlı akciğer tomografisi çektirmelerini veya en azından her yıl düzenli akciğer röntgeni çektirmelerini öneriyoruz. Hastamızda olduğu gibi bazı durumlarda da akciğer kanserini tamamen tesadüf eseri çok erken dönemde yakalayıp tedavi etme şansımız oluyor. Bazen bir trafik kazası, bazen işe girişte istenen akciğer grafisi, bazen de bu hastamızda olduğu gibi. Başka bir hastalık şüphesiyle çekilen akciğer grafisinde hiçbir belirti vermeyen, erken evrede akciğer tümörleri tesadüfen görebiliyoruz. Böyle hastalarda cerrahi ile hem aynı seansta hastaya teşhis koymuş hem de hastalıklı akciğer parçasını çıkararak, iyileşme sağlayabiliyoruz. Bu tip hastalarımızın, çoğunluğunu kapalı ameliyat yöntemiyle tedavi edebilmekteyiz. Nodülün yerleşimi nedeniyle kapalı yöntemin uygun olmadığı hastalar için ise kapalı yönteme çok benzer şekilde, küçük bir kesi yaparak, kasları kesmeden tedavi edebiliyoruz. Bu hastamız da geçirdiği koronavirüs nedeniyle çektirdiği akciğer tomografisinde 1.5 santim çaplı kuşkulu bir nodül saptandı. Aynı seansta, hem teşhis koymuş hem de kanserli lobu alarak hastamızı tedavi ettik. Patoloji sonucunda hastamızın en erken evrede olduğunun tespiti bizi sevindirdi. Böylece cerrahi sonrası ek tedaviye gerek kalmadan sağlığına kavuştu. Hastamızı, sadece takip için 3 ayda bir davet edeceğiz."

"ANNEMİ KORONADAN KAYBETTİM"

Mithat Arıkan ise annesini kaybettiği koronavirüse ailesinin diğer bireylerinin de yakalandığını belirtti. Arıkan, "Biz hastalığı ayakta geçirdik. Ancak annemin ölümünden 1-2 gün önce göğsüm sıkışmaya başlamıştı. Nefes alıp vermemde güçlük yaşıyordum. İlaç tedavisi başladı. Kontroller sırasında da akciğerimde şüpheli tümör görüldü. Şansım varmış. Adeta bir mucize yaşıyorum. Bir yerde hayatımı, ölümcül koronaya borçluyum. Tesadüfen hayatım kurtuldu. Bu da hekimlerimin dikkati ve başarılı bir ameliyatla mümkün oldu" dedi. Covid nedeniyle annesini yitirdiğini belirten Arıkan, "Benim de hayatımı kurtardı" dedi.

 

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