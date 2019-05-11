"Hayatımın en güzel 2 yılı KKTC'de geçti"

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın anıt mezarında bulunan özel deftere yazdığı notun ardından basın mensuplarına ve halka açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Kıbrıs'ta geçirdiği 2 yılın, hayatında geçirdiği en güzel 2 yıl olduğunu ifade etti.
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın anıt mezarında bulunan özel deftere yazdığı notun ardından basın mensuplarına ve halka açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Kıbrıs'ta geçirdiği 2 yılın, hayatında geçirdiği en güzel 2 yıl olduğunu ifade etti.
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