  • BIST 88.533
  • Altın 247,380
  • Dolar 6,0672
  • Euro 6,8203
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

"Hayatımın en güzel 2 yılı KKTC'de geçti"

» »
CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı İmamoğlu KKTC'deki temaslarını Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret ederek sürdürdü.
"Hayatımın en güzel 2 yılı KKTC'de geçti"

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın anıt mezarında bulunan özel   deftere  yazdığı notun ardından basın mensuplarına ve halka açıklamalarda bulunan  İmamoğlu, Kıbrıs'ta geçirdiği 2 yılın, hayatında geçirdiği en güzel 2 yıl olduğunu ifade etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HP GS Senin: Özgürgün ve Çaluda kabinede görev almamalı, HP buna onay vermez!10 Mayıs 2019 Cuma 20:46
  • UBP'de HP'ye tepki .. Özgey: "HP Genel Sekreteri'nin açıklaması kabul edilemez"10 Mayıs 2019 Cuma 20:43
  • Bu hafta yağmur var mı? Meteoroloji Dairesi açıkladı10 Mayıs 2019 Cuma 18:59
  • Akıncı: “Eylemsel bir reaksiyon dışında seçenek bırakmıyorlar”10 Mayıs 2019 Cuma 17:46
  • Besim: Kıbrıslı Türklerin kendi kendilerine yetebileceklerini çok net gördüm10 Mayıs 2019 Cuma 17:31
  • Belediyeler Birliği: "Anayasal haklarımızın erozyona uğratılmasına sessiz kalmayacağız"10 Mayıs 2019 Cuma 17:29
  • Atakan: Denktaş yargılanacak bir şey yapmadı10 Mayıs 2019 Cuma 15:59
  • İşte İmamoğlu'nun KKTC'de yapacakları...10 Mayıs 2019 Cuma 15:13
  • Özersay: Telkinlere rağmen 4'lü koalisyonda bulunduk!10 Mayıs 2019 Cuma 15:11
  • İmamoğlu yarın KKTC'ye geliyor... Akıncı'yı ziyaret edecek...10 Mayıs 2019 Cuma 14:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti