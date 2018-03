Hayatımız Tiyatro!

Gerçek tiyatro, hayatımızda her gün oynuyor ve biz de baş rolü oynuyoruz. Hepimiz sanki de artistiz, hiç figüran yok . Kıbrıs’ta herkes kendi çalar ve oynar. Herkes sanatçıdır, müzisyendir, mimardır, mühendistir, gazetecidir, barcıdır, meyhanecidir ve hatta ve hatta devlet adamıdır. Tabii ki bilgisi olmadan, fikri olan cinstendir Kıbrıs’lının bir çoğu. Hatta ve hatta daha da ötesi, adaya sonradan gelen kişiler, adanın kültürünü değil de, ilk önce, adalıların bu huyunu alır ve tabii ki buna da anlam vermek gerçekten zor. Çünkü Kıbrıs’a gelip, bir yıl kalan kişi, Kıbrıs’ı, Kıbrıslıdan daha iyi bildiğini iddia eder. Bu da tabii ki can sıkar ama, ne yapsan olmaz, hele bir de geçmiş dönem de, iki günde kimlik alıp’ta, oy verme günü oy kullanacağı okulun yerini bilmez, ama ada siyasetini, iki ayda Kıbrıslı’dan daha iyi bildiğini zanneder. Nedense ilk önce adaya gelen,hep bu huyumuzu alır ve gerçekten tiyatro oynar karşımızda. Her neyse dedim ya, Kıbrıslı her şeyi bilir, yalan ‘aslında’ bildiğini sanır ve her gün gerçek tiyatro senaryosunu yazar ve oynar. Kıbrıslı aslında doğarken, hem senarist, hem de artist olarak doğar ve her gün kendi piyesini yazar ve baş rolünü de kendi oynar.

Bir diğer konu ise, malumunuz belediye seçimleri. Bu arada belediye seçimleri,10 Haziran yerine,Yeni Erenköy Belediyesi ve Dip Karpaz Belediyelerinin birleştirileceği nedeniyle, zaman kazanmak adına, 1 Temmuz da yapılması gerektiğini, dün Başbakan Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisinde açıkladı. Aslında baktığımızda, iyi de yapılmıyor değil hani, iki belediyenin birleştirilmesi. Çünkü her iki köye, neredeyse bir belediye düşüyor da o yüzden.

Günün Sözü:

Ben sana inansaydım, senin için savaşırdım. Savaşsaydım mutlaka kazanırdım. Artık vazgeçtiklerim kadar ‘özgürsün’. Tuncel Kurtiz

Günün Kitabı: