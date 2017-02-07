Hayatın Anlamına Dair 10 Öğüt Verici İçerikli Kızılderili Atasözü

- “İnsan iki ruhludur. İçinde bir iyi köpek bir de kötü köpek kavga eder. Hangisini daha çok beslersen o kazanır.”
- Dünyadaki her şeyin bir sebebi vardır. Her bitki bir hastalığı tedavi etmek için büyür. Ve her insan bir görevle yaratılmıştır.”
- “Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Sana uymayabilirim. Yanımda yürü ki böylece seni görebileyim, böylece ikimiz eşit oluruz.”
- “İnsanın gözleri öyle kelimelerle konuşur ki dil onları telaffuz edemez.”
- “Bir insanı küçümsemek akılsızlık, çok büyük görmek de korkaklıktır.
- “Yanlışı gören ve önlemek için eli uzatmayan yanlışı yapan kadar suçludur.”
- Düşünceler oklar gibidir. Bir kere salıverildiler mi ,gider hedefini vurur. Onlara iyi sahip ol, bir gün kendin hedef olabilirsin.”
- “İsteklerinize değil, ihtiyaçlarınıza kulak verin…”
- “Ağlamaktan korkma! Zihindeki ıstırap veren düşünceler gözyaşı ile temizlenir.”
- ” Ya korktuğunuz işle yüz yüze gelirsiniz ya da ömür boyu ondan kaçarsınız…”
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