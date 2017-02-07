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Hayatın Anlamına Dair 10 Öğüt Verici İçerikli Kızılderili Atasözü

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Hayatın Anlamına Dair 10 Öğüt Verici İçerikli Kızılderili Atasözü
Hayatın Anlamına Dair 10 Öğüt Verici İçerikli Kızılderili Atasözü
  1. “İnsan iki ruhludur. İçinde bir iyi köpek bir de kötü köpek kavga eder. Hangisini daha çok beslersen o kazanır.”
  2. Dünyadaki her şeyin bir sebebi vardır. Her bitki bir hastalığı tedavi etmek için büyür. Ve her insan bir görevle yaratılmıştır.”
  3. “Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Sana uymayabilirim. Yanımda yürü ki böylece seni görebileyim, böylece ikimiz eşit oluruz.”
  4. “İnsanın gözleri öyle kelimelerle konuşur ki dil onları telaffuz edemez.”
  5. “Bir insanı küçümsemek akılsızlık, çok büyük görmek de korkaklıktır.
  6. “Yanlışı gören ve önlemek için eli uzatmayan yanlışı yapan kadar suçludur.”
  7. Düşünceler oklar gibidir. Bir kere salıverildiler mi ,gider hedefini vurur. Onlara iyi sahip ol, bir gün kendin hedef olabilirsin.”
  8. “İsteklerinize değil, ihtiyaçlarınıza kulak verin…”
  9. “Ağlamaktan korkma! Zihindeki ıstırap veren düşünceler gözyaşı ile temizlenir.”
  10. ” Ya korktuğunuz işle yüz yüze gelirsiniz ya da ömür boyu ondan kaçarsınız…”

 

 

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