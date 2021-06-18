“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

Kazak sanatçı Orazbek Yesenbayev’ın 40 eserinden oluşan “Hayatın Gerçekleri” isimli kişisel sergi, 21 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 10.00’da, eski bakanlardan, gazeteci-yazar İsmail Bozkurt tarafından Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılacak. Sergi, 09 Temmuz 2021’ye kadar açık kalacak.

Kazak ressam Orazbek Yesenbayev’ın yağlı boya tekniği ile hazırladığı eserler ilhamını günlük hayattan alıyor. Sanatçı, Hayatın Gerçekleri sergisinde yer alan eserlerinde, günlük hayatta yaşanan olayları felsefi ve sanatsal tarzıyla tuvale yansıttı.

Sanatçının ipek üzerine tükenmez kalem ile yaptığı çalışmalar da en karakteristik eserlerinden. Surlariçi Şehir Müzesinde sergilenen 10 metrelik ipek üzerine tükenmez kalem çalışması bu alanın en dikkat çekici eserlerindendir.

Orazbek Yesenbayev Kimdir?

Sanatçı Orazbek Yesenbayev, 27 Şubat 1960’da Kazakistan’da dünyaya geldi. 1983’te Almatı’da bulunan Gogol Sanat Koleji’nden mezun oldu. 1986-1993 yılları arasında Zhurgenov Almatı Devlet Tiyatrosu ve Sanat Enstitüsü’nde okudu. 2011-2015 yılları arasında Symbat Akademisinde öğretmenlik yaptı. Kazakistan Cumhuriyeti Sanat Akademisi üyesi olan sanatçı Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir. 1980’den beri ulusal ve uluslararası sanat sergilerine katılmaya devam ediyor. Sanatçı, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için de pek çok eser yaptı.