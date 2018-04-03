  • BIST 114.578
  • Altın 171,192
  • Dolar 3,9828
  • Euro 4,8941
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAEsentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan trafik kazası geçirdi.

“Hayatın İçine Yerleşmek” Enstelasyon Sergisi Perşembe günü sergileniyor

» »
“Hayatın İçine Yerleşmek” Enstelasyon Sergisi Perşembe günü sergileniyor
“Hayatın İçine Yerleşmek” Enstelasyon Sergisi Perşembe günü sergileniyor

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA),“Hayatın İçine Yerleşmek” enstelasyon sergisi perşembe saat 18:30 da Pikadilli’de açılacak.

EMAA’da yapılan açıklama göre, sergide, 10 gün süren ve yarın sona erecek olan Selim Birsel tarafından yönetilen Enstelasyon denemeleri atölye çalışmasında ortaya çıkan ürünler yer alacak.

Kültür Dairesi, Güzel Sanatlarla İlgili Dernekleri Destekleme Kurulu tarafından desteklenen proje, EMAA içindeki üyelerin çağdaş sanat formlarından biri olan enstelasyon/yerleştirme çalışmalarına yönelmeleri için imkan yaratmayı ve üyelere deneyim kazandırmayı hedefliyor.

Diğer yandan, sanat ve kültür etkinliklerinin sürekli Lefkoşa’da düzenlenmesine karşıt mekan ve odak noktası olarak Mağusa şehrinin ele alındığı, Projenin bir nevi, Mağusa şehrinin farklı bir tavırla okunması ve şehri sanat aracılığı ile yeniden tanımlama denemesi olarak açıklanmasının mümkün olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Selim Birsel, Serap Kanay, Zehra Şonya, Fatoş Giritli, Eşref Gürermen, Hayal Gezer, Kemal B. Caymaz ve Selma Gürani’nin projede yer alarak Mağusa şehrini yeniden sanatsal anlamda keşfetmeye ve tanımlamaya çalışılacağı kaydedildi.

Perşembe günü açılacak sergi, 15 Nisan’a kadar 11:00-14:00 / 16:00-21:00 saatleri arasında izlenebilecek.

2-093.jpg
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Donör Hale Kapılgan Fıratlı’dan, kanserle mücadeleye uzanan yardım eli...03 Nisan 2018 Salı 11:51
  • Üç müdür atadık, üçü de müşavir olmayacak!03 Nisan 2018 Salı 11:16
  • Müşavirlik tarih oluyor... Yasa Meclise sevk edildi...03 Nisan 2018 Salı 11:15
  • “Hayatın İçine Yerleşmek” Enstelasyon Sergisi Perşembe günü sergileniyor03 Nisan 2018 Salı 11:13
  • Özsersay o haberler ilgili açıklama yaptı... Müşavirlik kalkıyor!03 Nisan 2018 Salı 10:48
  • "Devletimizin yetkilileri önemli kurumlarının özelleştirilmesinin ne sonuçlara mal olacağını görmek istememektedirler"03 Nisan 2018 Salı 10:41
  • “Asgari ücrette temel sorun komisyonda emekçilerin sesi olan bir sendikanın olmayışı”03 Nisan 2018 Salı 09:22
  • Kıbrıslı her şeydir!03 Nisan 2018 Salı 09:15
  • HARRY POTTER DEĞİL AMA SUPERMAN BİR BAKAN….03 Nisan 2018 Salı 09:12
  • Açık kalp ameliyatı geçirdi ‘mazbatadan’ içeri alacaklar03 Nisan 2018 Salı 07:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti