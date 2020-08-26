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Hayatın ilk 5 yılı çok kritik!

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Beyin, nöronlardan yani sinirlerden oluşur. Defalarca kullanılan nöronlar aralarında güçlü bağlar kurar, kullanılmayanlar ise budanıp atılırlar. Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konu hakkında bilgiler verdi.
Hayatın ilk 5 yılı çok kritik!

5 yaş öncesi bir çocukta her bir saniyede 700 adet, nöronlar arası bağlantı kurulur dolayısıyla bir çocuk teknoloji ile ne kadar erken yaşlarda tanışırsa beyin yapısı o kadar değişkenlik gösterir.

Nöronlar, çevresel uyaran aldıkça kendi aralarında bağlantılar oluşturarak çoğalırlar. Böylelikle çocuk kendi beyin yapısını kurar, bu da çocuğun öğrenme, davranış, sosyal ve sağlık akıbetini belirler.

Özellikle bilinmelidir ki, bir insanın beyin yapısının % 80'i 3 yaşına kadar, % 90'ı ise 5 yaşına kadar tamamlanır. Dolayısıyla ilk 5 yaşta teknolojik ürünlere maruz kalan çocuklar daha az çevresel uyaran alması sonucu, beyinde daha az nöronlar arası bağlantı kurulur. Yani bu daha az öğrenmek ve daha az gelişmektir. Daha da başka bir ifade ile; daha az zeka puanı da demektir.

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