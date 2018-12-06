Hayatını kaybeden 4 kişi de bulundu, isimler açıklandı

Dün akşam Ciklos’ta sele kapılıp uçuruma yuvarlanan araçta bulunan cesetler tespit edildi.

Ciklos’ta dün akşam meydana gelen acı olayda hayatını kaybedenlerin kimliği belirlendi. Hastaneden edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden kişilerin isimleri şöyle:

Gaye Soyutok (K-18),

Günay Kandağ (K-18),

Tolga Bekçi (E-21),

Ahmet Kılıç (E-23)

Günay Kandağ halen aranıyor

Ciklos’da dün akşam sele kapılarak uçurumdan yuvarlanan ve dört kişinin hayatını kaybetmesine neden olan felakette hayatını kaybeden dördüncü kişi olan Günay Kandağ'ın cesedinin Doğanköy Göleti'nde halen arandığı da kaydedildi.

Lefkoşa-Girne ana yolunun Ciklos mevkiinde dün gece sel sularına kapılan araç, Doğanköy göletindeki bendin alt kısmında, çamura saplanmış olarak bulundu.



Polis Basın Subaylığı, aracın iş makinelerinin yardımıyla çıkarılmaya çalışıldığını bildirdi.

Söz konusu araçtaki dört kişiden üçünün cesetleri bulunmuştu. Bir kişi ise aranıyor.