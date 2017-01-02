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“Hayatını kaybeden insanların acısını yüreğimizde hissediyoruz”

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“Hayatını kaybeden insanların acısını yüreğimizde hissediyoruz”
BES, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını nefretle kınadı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yaptığı açıklamada, 2017’nin ilk saatlerinde İstanbul’da meydana gelen terör saldırısının kendilerini derinden yaraladığını belirtti.

“Kelimelerin yetersiz kaldığı ve cümlelerin büyük zorluklarla kurulabildiği bu günlerde elimizden gelen tek şey Türkiye halkının acısını paylaşmak oluyor” diyen Yalınkaya,  sendika olarak gerçekleşen terör saldırısı sırasında hayatını kaybeden insanların acısını yüreklerinde hissettiklerini belirtti.

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