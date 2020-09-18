Hayatını kaybeden sağlıkçılar için sağlık çalışanlarına siyah kurdele takma çağrısı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Kovid-19 pandemisinde hayatını kaybeden sağlıkçılar için, tüm sağlık çalışanlarını siyah kurdele takmaya davet etti

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Kovid-19 pandemisinde hayatını kaybeden sağlıkçılar için, tüm sağlık çalışanlarını siyah kurdele takmaya davet etti

Dr. Gürkut’un açıklaması şu şekilde:

COVID-19 Pandemisi ile mücadelede en büyük risk altında çalışan ve hastasını kurtarmak isterken bazen canından olan sağlık çalışanlarına yöneltilen politik ve ırkçı saldırıları kınıyorum.

Ülkemizde, Türkiye’de ve tüm dünyada görev yapan tüm sağlık çalışanlarına dayanışma bildiriyorum.

Siyah kurdele, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) koronavirüs salgınından dolayı artan vaka sayısına dikkat çekmek ve yaşamını yitiren meslektaşlarını anmak için tüm sağlık çalışanlarını bir hafta boyunca siyah kurdele takma eylemine çağrısına destek amacı taşımaktadır.