  • BIST 115.794
  • Altın 397,078
  • Dolar 6,8591
  • Euro 7,7441
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPilli: 1 Pozitif vaka daha çıktı...

Hayatını kurtardığı karga yanından ayrılmıyor

»
Bursa'da bir karga, düştüğü apartman boşluğundan kendisini kurtaran liseli gencin omzundan bir an olsun inmiyor.
Hayatını kurtardığı karga yanından ayrılmıyor

Bursa'da bir karga, düştüğü apartman boşluğundan kendisini kurtaran liseli gencin omzundan bir an olsun inmiyor. Lise öğrencisi Ahmet Hamza Çörtne, "İsmini Bahattin koyduğum karga 1,5 aydır benimle birlikte, omuzumda kargayla gezdiğimi görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Her yere dostum kargayla birlikte gidiyorum" dedi.

Bursa'da bir karga, düştüğü apartman boşluğundan kendisini kurtaran liseli gencin omzundan bir an olsun inmiyor.

Filmlere konu olacak dostluk Bursa'da yaşanıyor. Lise öğrencisi Ahmet Hamza Çörtne, apartmanlarının havalandırma boşluğuna düşen ve Bahattin ismini verdiği kargayı günler süren uğraşlarının ardından Youtuber İbrahim Sargın, ile birlikte kurtardı. Hayatını kurtardığı kargayı uzun süre evinde besleyen genç adam sağlığına kavuşan kargayı doğaya salmaya karar verdi.

Doğaya çıkarıp havaya attığı karga vefa örneği gösterip onu terk etmeyip geri dönüp omuzuna kondu. Uzun süren bir dostluğun bir başlangıcı olan bu olay şimdi kargayla genç adam arasında sıkı bir dostluk oluştu. Genç adam nereye giderse dostu kargada omuzunda onunla birlikte gelip hiç bir yere ayrılmıyor. Karganın genç adamın omuzunda gezdiğini gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşıyor.

Kargayla dostluğunun nasıl başladığını anlatan Ahmet Hamza Çörtne, "Bu karga apartmanın havalandırma boşluğuna düşmüştü. Biz bu kargayı bir kaç gün uğraşlarımız sonucunda düştüğü yerden çıkarttık. Kurtardıktan sonra ben kargayı elimle evde beslemeye başladım. Kargayla aramızda bir bağ oluşmaya başladı. Kargayı besledikten sonra doğaya salmaya karar verdim. Doğaya çıkartıp havaya atmama rağmen karga gitmedi tekrar gelip üzerime kondu. Aramızda çok sıkı bir dostluk kuruldu şimdi nereye gitsem benimle beraber geliyor. İsmini Bahattin koyduğum karga 1,5 aydır benimle birlikte, omuzumda kargayla gezdiğimi görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Her yere dostum kargayla birlikte gidiyorum" dedi.

Karganın kurtarılmasına yardım eden Youtuber İbrahim Sargın, "Kargayı bulduğumuzda çok küçüktü binanın havalandırma boşluğuna düşmüş bir kaç aletle çıkartmayı başardık. Hamza doğa dostu hayvanlara karşı çok güzel yaklaşıyor. Hamza kargayı çok güzel bir şekilde büyüttü kargayla çok güzel bir arkadaşlık kurdu. Şimdi her yere beraber gidiyorlar" şeklinde konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hrant Dink cinayetine ilişkin davada tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi09 Temmuz 2020 Perşembe 18:17
  • Ayasofya'nın müze statüsünün iptali bekleniyor09 Temmuz 2020 Perşembe 18:04
  • Erdoğan'dan sonra AKP'nin başına kim geçecek?09 Temmuz 2020 Perşembe 17:48
  • Nagehan Alçı’nın 2 yıl 4 ay hapsi isteniyor09 Temmuz 2020 Perşembe 17:10
  • Tarkan'dan Hasankeyf paylaşımı: Çok yazık oldu09 Temmuz 2020 Perşembe 17:09
  • Hatalı banknotu 75 bin liraya satmadı09 Temmuz 2020 Perşembe 17:02
  • Fabrikada patlamayan havai fişekler imha edilirken patladı; üç asker hayatını kaybetti09 Temmuz 2020 Perşembe 16:58
  • Çorum'da 2,5 milyon liraya inşa edilen Hitit köyü turistleri ağırlamaya hazır09 Temmuz 2020 Perşembe 14:00
  • Kayınpederi ve kayınbiraderiyle evlerden hırsızlık yapan damat tutuklandı09 Temmuz 2020 Perşembe 10:41
  • Bakan Koca: Anadolu’da birinci dalga devam ediyor; düğünlerde ‘gözlemci’ olacak09 Temmuz 2020 Perşembe 10:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti