Hayatınız boyunca yanlızlığa mahkum değilsiniz!

Hayatınız boyunca yalnızlığa mahkum olduğunuzu düşünüyorsanız bu yazıyı okuyun!Eğer daha önce kötü giden ilişkiler yaşadıysanız, deneyimlerinize güvenemiyorsanız, bilin ki sizde var olan bir şeyler yaratıyordur bunu başka bir sorumlu aramaya kalkmayın.

Hayatınız boyunca yalnızlığa mahkum olduğunuzu düşünüyorsanız, daha durun bakalım her şey değişiyor, her şey yeniden başlıyor! Hayat da öyle değilmi kış geliyor yapraklar dökülüyor ama baharda çiçekler açıyor…

Değerli olduğunuzu hatırlatın kendinize Aynanın karşısına geçin ve dikkatle bakın. Odaklanın güzel yönlerinizi tespit edin. Onları öne çıkaracak ve kusurlarınızı örtecek şekilde giyinin ve makyajınızı yapın. Ünlülerin güzel görünme sırları budur.

Bu şekilde yaptığınızda kendinize olan saygınız arttıkça bedeniniz sizi daha iyi taşıyacaktır. Bu da bir kendinizi ifade etme şeklidir ve siz kendinizi daha iyi ifade ettiğinizde, enerjiniz etrafa yayılır ve olumlu geri dönüşler alırsınız. Hala moraliniz yükselmiyorsa unutmayın bu negatif hisleri düşüncelerinizle dışarı attığınızı düşünmeniz size ferahlatacaktır.

Kendinize iyi davranın erkekler bunu hisseder, evet bunu gerçekten hissederler!

Sınır koyun ve kendi hayatınız devam etsin

Siz olmalısınız unutmayın karşınızda ki erkek sizi sevdi. Değişmemelisiniz, uymak için kendinizi değiştirirseniz sonunda size saygısı ve sevgisi kalmıyacaktır. Bir erkek “Hayatını benim için bir kenara atmanı istemiyorum” dese de asıl istekleri farklı olabilir.

Mesela, kendinize bir uğraş bulun… Arkadaşlarınızla planlarınız olsun, onlar da en az aşk hayatınız kadar önemli sizin için. İşinize her zaman vaktinde gidin, işiniz de sizin için önemli. Sorumluluklarınızı aksatmayın, özellikle ailenizi, hayallerinizi, değerlerinizi kendinizden uzaklaştırmayın, hepsini bir arada yürütmeye çalışın. Onlar sizi siz yapan faktörler. Aslında bir parça gizem hep bir keşfetme duygusu ilişkiyi canlı tutacaktır.

Her zaman bakım şart

Güzel yoktur bakımlı kadın vardır. Dış görünüş ne kadar önemliyse neşe saçan insanlarla sohbet etmek bambaşkadır. Onlardan aldığınız enerji ruhunuzu hayatınızı besler hücreleriniz canlanır. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, erkekler de buna önem verir. Neşeli canlı bir kadın bir çiçeğin arıyı çektiği gibi karşı cinsi çeker. Karşı konulmaz bir gerçek de var tabii; o da kendinizi nasıl gösterdiğiniz. Bakımlılık, sadece dış görünüşünüzle de bitmiyor. Temiz bir ev sahibi misiniz, yoksa dağınık mı? Unutmayın erkekler fark etmese de annelerinden bir parçayı bulmak isterler.

Sakın ola Ona ihtiyaç duyduğunuzu hissettirmeyin birden aşık olmuşsunuzdur, yakasına paçasına yapışasınız gelir ona, bir an bırakmak istemezsiniz. Dikkat, boğmayın onu kıskançlığınız ve korkularınızla. Çünkü bunlar sizi aciz, zavallı ve zayıf gösterir. Kendinizi tutmalı, ilişkiniz süresince kesinlikle kendinize hakim olmalısınız. Hiçbir koşulda partnerinizi günde 20 kez aramayın. En önemlisi ise ilk buluşma sonrası veya iyice tanımadan evlilik planları yapmayın. Her adım sizi ondan biraz daha uzaklaştıracağı gibi, üzerinde çok fazla baskı yaratacaktır. Ayrıca tanımadan, tartmadan yapılan evlilikler pişmanlık yaşatır. Şunu baştan kabul edin her buluşma evliliğe dönüşmez, her önünüze gelen sizi mutlu edecek beyaz atlı prens değildir.

“Belki bu sefer odur” düşüncesini bile bırakmanız gerekir. Ancak biliyorum bir türlü engel olamıyorum buna diyorsunuz. Gelecekle yarışır durur düşüncelerimiz, o ulaşılamayanı hep isteriz. Gelecekteki mutluluğumuzu sağlama almak isteriz, tutuklu olsun, kaçamasın ki hiçbir şeyini kaçırmayalım. Oysa bıraktığınızda gelir size istediğiniz.