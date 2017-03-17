Hayatınızda Her Şey Olumsuz Gidiyorsa Yapmadığınız Bir Şey Var!

Farkına varsanız da varmasanız da hepimiz enerjiden oluşuyoruz. Hayatımız boyunca enerji yayıyor ve çekiyoruz. Kimileri pozitif enerjide baskın olurken kimileri ise negatif enerjide kalmaya devam ediyor.

Enerjiler insanların duygu, düşünce ve geçmişlerine bağlı olarak gün içinde hissettikleri titreşimlerden oluşuyor.

Bazen niyetlerimiz ve gün içindeki ruh halimiz daha biz sözlü olarak konuşmadan dışarıya enerjisel olarak yansır. İşte böyle durumlarda pozitif insanlardan mutluluk, sevgi, destek ve huzur alırken negatif insanlardan mutsuzluk, eleştiri, özgüvensizlik ve gerginlik enerjisi alırız.

Kimi günler kendinizi kötü hissediyor olabilirsiniz, ancak korkmayın! Hepimiz insanız ve negatifi yaşamadan pozitifin gerçekliğini kavrayamadığımız zamanlar yaşayabiliyoruz.

Nitekim enerjinin iki kutuplu olduğunu düşünürsek enerjinizi kötüden iyiye kaydırmanın birçok yolu da var!

şte negatif enerjinizi pozitif olarak değiştirebileceğiniz, kendinizi daha iyi hissettirecek yollar:

1- Öncelikle sizi ne mutlu ediyorsa onu yapın. İçinizdeki ateşi ne tetikliyor? Ne yaptığınız zaman doğru ve iyi hissediyorsunuz? İşte her ne bulduysanız ondan daha fazla yapmaya çalışın! Siz mutlu oldukça çevrenize de mutluluk vereceksiniz.

2- Vücudunuz ve zihninizle aynı frekansta kalmaya çalışın. Eğer bir şeyle ilgili endişe ya da pişmanlık duyuyorsanız bu hissi takip edin. İçinize doğan sezgilere önem verin. Bazen vücudunuz ve ağrılarınız size bir şeylere son vermeniz için sinyaller gönderir. Örneğin; sırt ağrılarınız çoksa belki de yüklerinizden kurtulmanız gerekir, diz probleminiz varsa belki de kendinize karşı daha esnek olmanız gerekir. Bu durumlar için yazılmış kitapları araştırın.

3- Hayatınıza sizi hep iyi hissettiren insanları alın. Buna sevgiliniz, patronunuz, arkadaşlarınız ve hatta aileniz de dahil olmak üzere… Hayatınıza negatif enerjileri sokmak çok hızlı bir şekilde sizin de enerjinizi düşürür.

Bunun dışında bir de istediğiniz ve beklediğiniz enerjiyi karşınızdakine vermekten çekinmeyin. İltifat duymak istiyorsanız iltifat edin, bereket istiyorsanız yardım edin, sevgi istiyorsanız sevgi verin.

4- Enerjinizin kontrolünün sizde olduğunu unutmayın. Evet, dışarıdaki etkenler bizi etkiler, ancak sonrasında enerjimizi yükseltmek bizim sorumluluğumuz altındadır. Böyle durumlarda şükür egzersizi uygulamak en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Siz de negatife düştüğünüzde birkaç dakika boyunca hayatınızda olan şeyler için yüksek sesle şükredin. Hem enerjiniz yükselecek hem de her geçen gün şükredecek daha çok şey bulacaksınız.

5- Depresyon ve anksiyete, dünyada var olan şeylerdir, bunlardan korkmayın. Herkes bunları zaman zaman yaşayabilir. Bu duyguları hemen sahiplenmeyin. Kendinizi kurban yerine koyup acı çekmeye gönüllü olmayın. Kendinizi kötü hissediyorsanız bırakın bir süre kötü olun ancak bunları içselleştirmeyin. Duygular gelecek ve gideceklerdir…

6- Nelerin kötü gidebileceğini düşünmek yerine nelerin iyi gidebileceğini düşünün. Hayal ettiğiniz geleceği düşünmek konusunda inatçı olun ve bunu hak ettiğinizi bilin. Artık daha fazla çevrenize dert yanmayın. Bırakın her şeyi zaman halledecektir, siz yalnızca akışa güvenin.