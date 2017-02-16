Hayatınızdan çıkarmanız gereken erkekler

Kimin hayatınızda kalıp , kimin gitmesi gerektiğini elbette en iyi siz bilirsiniz. Ancak bu erkek profillerini hayatınıza almadan önce iyi düşünmenizi öneriyoruz.

1-SİNİRLİ TİPLER

Hayatınızı geçirmek istediğiniz ama öfke kontrolü olmayan erkek profili her zaman kaba olacaktır. Sinirli bir insanın asla nazik olmasını beklememelisiniz! Aman şimdi kızacak , tatsızlık çıkacak gibi endişeler eşliğinde yaşamak istemiyorsanız yol yakınken vazgeçin.

2-SABİT FİKİRLİ ERKEKLER

İşte en zoru ! İdefiks bir beyin yapısı söz konusu ise asla algılarını açamazsınız. Ne kendinizi ifade edebilir , ne de onun düşüncelerini değiştirebilirsiniz. Tek doğru onlara aittir.

3-EVHAMLI ERKEKLER

Her daim bir olay olacak gibi endişelidirler. Yaptığınız her şeyin açıklamasını detaylar vererek yapmalı ve önce iç huzuru sağlamalısınız. Bu şekilde yaşamak sizi bunaltacaksa asla arkadaşlık dışında bir şey düşünmemelisiniz.

4-ŞİKAYETÇİ ERKKEK TİPİ

Yaşanan küçük problemleri büyütüp bir büyük sorun haline getirirler. Basit sorunlar karşısında kendi sinirlerine hakim olamayıp etrafındakilere sataşırlar . Yol yakınken uzaklaşın !

5-SİZE BİR ŞEY KATMAYANLAR

Sadece kendi hayatını yaşayıp , sizi hayatında bir figür olarak gören erkeklerden de uzak durun. Çünkü hiçbir zaman onların hayatının odak noktası olmazsınız. Aynı zamanda onlardan bir şey alamazsınız.

6- KENDİNE HAYRAN ERKEKLER

Kendine hayran erkekler , sizden önce banyoya giren saatlerce hazırlanan ve aynalardan ayrılmayan tiplerdir. Etraflarındaki tüm insanların kendilerine hayran kalmalarını ve sürekli övgü sözcükleri almayı beklerler. Aslında çapkın değillerdir ancak flörtlerden oldukça keyif alırlar .Karar sizin !