Hayatınızı Düzene Sokmanız İçin 8 Yol

Hayatınız kontrolden çıkmış olabilir. İşte daha düzenli ve programlı olmak için bazı ipuçları..

1. Önceliklerinizi bilin

İnsanların kafası karışabilir, bu doğaldır ama ne zaman gereğinden fazla olur veya düzeltmek için geç kalınmıştır? Okulda ya da iş yerinde, öncelikli görevlerinizin bilincinde olun. Aciliyeti olan projeler ertelenmemelidir. Bunlara odaklanıp, bitirdikten sonra zamanınızı en çok hangi alanlara harcadığınızı düşünün. Yapmanız gereken ama ihmal ettiğiniz eylemler neler? Önceliklerinizi bilmek, hayatınızın kontrolünü elinize almanızı kolaylaştıracak ve sizi dramlardan uzak tutacaktır.

2. Zamanınızı iyi organize edin

Eğer hala bir organizasyon yapmadıysanız, daha fazla zaman kaybetmeyin! Zamanınızı iyi organize etmek hayatınızı kolaylaştırır. Eski usul kağıt üstü ya da akıllı telefonunuzun sunduğu imkanlarla, ama mutlaka planlı olmalı ve bu plana uymalısınız.

3. Liste yapın

Bir alışveriş listesi gibi, gelecekle ilgili ihtiyaç ve beklentilerinizin listesini yapın. Böylece gerçekleştirmeyi unutmaz, unutmayı bahane edemezsiniz. İyi düzenlenmiş listeler size görsel ipucu sağlayacaktır. Eğer zaten böyle bir alışkanlığınız varsa, her gün öncelikli olan işlerinizi belirleyin ve gün ilerleyip siz listedekileri uyguladıkça üstlerini çizin ya da tik atın.

4. Kısa yollar oluşturun

Hayatınızı basitleştirmenin bir diğer yolu yaptıklarınız için kısa yollar yaratmanızdır. Teknolojinin nimetleri sonsuz ve bunlardan faydalanırken aklınızın karışmasına izin vermemelisiniz. Gün içinde en çok kullandığınız programların kısa yolları hazır olmalı ki ulaşımınız ve eyleminiz hızlansın.

5. Rutinleriniz olsun

Hayatınızın kontrolünü ellerinizde hissetmek için en iyi yöntemlerden biri de bazı rutinlere sahip olmaktır. Rutinlerin temelinde yatan fikir insanların kendini güvende ve rahat hissetmesidir - her şey planlandığı gibi ilerlemektedir.

6. Sosyal medya kullanımını kısıtlayın

Günümüzde sosyal medyaya o kadar çok zaman ayrılıyor ki bağımlılık olarak bilimsel araştırmalara konu oluyor. Sosyal medya yapmanız gerekenleri ertelemek için kendinize uydurduğunuz en büyük bahane olabilir. İnternette harcamanız gerekenden fazla zaman harcamayın, gerçek hayatı sanal hayat ile ihmal etmeyin.

7. Farklı çevrelerden arkadaşlarınızı ayırın

İş arkadaşlarınız sosyal hayatınızın ne kadar içinde olursa işler o kadar karışır. İş hayatınızla özel hayatınızı ayrı tutmak için özel çaba harcayın. İş arkadaşlarınızın gözündeki profesyonelliğinizi kaybetmek istemezsiniz, değil mi?

8. Doğru insanlarla zaman geçirin

Kime zaman ayırmanız gerektiğini doğru belirlemeniz önemlidir, sonuçta vaktiniz kıymetli. İşte bu kararı vermek için işinizi kolaylaştıracak bazı sorular:



- Kendinizi yanında rahat hissediyor musunuz? Eğer çok çalışıyorsanız, her gün yeterince dinlenecek zamanınız olmayabilir, bu yüzden mesai saatleri dışında kendiniz olabilmeniz çok önemli.

- Bir şey sizi kızdırdığında bunu dillendirebiliyor musunuz? Gerçekleri olduğu gibi paylaşabildiğiniz insanlarla vakit geçirmelisiniz. Yanında maske taktığınız insanlara zaman ayırmanız yersiz.

- Kendinizi onun yanında mutlu ve tatmin olmuş hissediyor musunuz?

- Size karşı dürüstler mi? Arkadaşlarınızın da sizin onlara olduğunuz kadar dürüst olması çok önemli. Gerçek belki her zaman duymaktan hoşlanmayacağınız bir şey olabilir ama arkadaş dediğiniz bunu size söyleyecek samimiyette olmalıdır.