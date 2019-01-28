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Hayatla mücadeleye çok erken başladı! 4 yaşında 10 ameliyat...

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Yatağa bağımlı halde yaşamına devam eden, nefes darlığı, kronik akciğer hastalığı, beyin felci, epilepsi hastalığı sorunu bulunan 4 yaşındaki Ayaz, nefes almak ve yürümek için destek bekliyor.
Hayatla mücadeleye çok erken başladı! 4 yaşında 10 ameliyat...

Manisa’da 14 aylıkken geçirdiği havale sonrası kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Ayaz bebek, 6 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Yatağa bağımlı halde yaşamına devam eden, nefes darlığı, kronik akciğer hastalığı, beyin felci, epilepsi hastalığı sorunu bulunan 4 yaşındaki Ayaz, nefes almak ve yürümek için destek bekliyor.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Şengül ve Ömer Ağralı çiftçinin tek çocuğu Ayaz, 30 haftalıkken erken doğumla dünyaya geldi. 14 ayına kadar normal bir yaşam sürdüren Ayaz, geçirdiği havale sonrası götürüldüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Önce Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne, ardından da İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen Ayaz, 6 ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Doktorların “yaşayamaz” dediği Ayaz’ın, yoğun bakımı sürecinde akciğerleri söndü. Nefes alabilmesi için dışarıdan solunum desteği sağlayan yapay akciğer cihazına bağlanan Ayaz’da, beyni oksijensiz kaldığı için beyin felci meydana geldi.

4 yaşında 10 defa ameliyat oldu

Çok zor günler geçiren Ayaz, 4 yaşında olmasına rağmen nefes darlığı, kronik akciğer hastalığı, beyin felci ve epilepsi hastalığı sorunu bulunuyor. Ayaz’ın 14 ayına kadar yürüyebilen ve konuşabilen sağlıklı bir çocuk olduğunu kaydeden anne Şengül Ağralı, yaşadıkları süreci anlattı. Doktorların "yaşayamaz" dediği çocuğunun durumunun her geçen gün iyiye gittiğini belirten anne Ağralı, “Ayaz prematüre doğdu fakat gayet sağlıklıydı. 14 ayına kadar yürüyebilen, konuşabilen bir çocuktu. Havaleden dolayı 4 gün boyunca Manisa Celal Bayar Üniversitesinde, yoğun bakım servisinde kaldı. Burada durumu daha da kötüleşti. İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine alındı. Burada da 6 ay boyunca yoğun bakım servisinde kaldı. Doktorlar yoğun bakımda kaldığı süre içerisinde akciğerlerinin tamamen bitmiş olduğunu söyledi. Sonrasında Ayaz, yapay akciğer cihazına bağlandı. Yapay akciğer cihazı da olmadı. Yoğun bakım döneminde Ayaz’ın beyni de hasar gördü. Doktorlar daha sonra Ayaz için 'Kesinlikle yaşayamaz. Yaşasa bile bitkisel hayatta yaşar' dediler. 6 aylık yoğun bakımın ardından 1 ay da serviste kaldık. Eve taburcu olduğumuzda çocuğumda nefes darlığı sorunu, kronik akciğer hastalığı, serebral palsi (beyin felci), epilepsi hastalığı sorunları meydana geldi. Ayaz 1 yıl boyunca oksijen cihazından hiç ayrılmadı. Sonrasında yavaş yavaş oksijenden ayırmaya başladık. Fizik tedavilerini devamlı aldık. Ayaz nefes darlığı ve hastalıklarından dolayı 10 defa ameliyat oldu” diye konuştu.

Manisa Valiliği yardım kampanyası başlattı

Ayaz için kişisel yürüme robotuna ve oğlunun nefes almasını kolaylaştıracak ve onu hayata bağlayacak cihaz için 200 bin liraya ihtiyaç duyduklarını kaydeden anne Ağralı, çocuğu için Manisa Valiliği’nce açılan yardım hesabına destek istedi. Ağralı, “Geçtiğimiz Ramazan ayında, Ayaz için valilik onaylı yasal bağış hesabı açıldı. Hem tedavi giderleri hem de Innowalk yürüme robotumuz için yardım hesabımız açıldı. Doktorlar Ayaz’ın, yürüyebileceğini ve gelişim gösterdiğini söylediler. Ayaz’ın tedavi masrafları ve yürüme robotu için herkesten destek bekliyoruz” diye konuştu.

Baba Ömer Ağralı ise fabrikada çalıştığını ve aylık 3 bin lira ilaç ve medikal masraflarını karşılamakta zorlandıklarını kaydetti. Eşinin katkı için el emeği ürünler yaparak sattığını dile getiren baba Ağralı, “Ben fabrika işçisiyim. Aldığımız maaş belli. Eşim el emeği ürünler yaparak çocuğumuzun masraflarına katkıda bulunmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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