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Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti

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Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kurucusu ve Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

28 Ocak 1947 Trabzon doğumlu Haydar Baş, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) kurucusu ve mevcut genel başkanı. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamlayan Haydar Baş, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur. 

Dokuz yıldır Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sayın Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde vazifesini sürdürmekteydi.

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