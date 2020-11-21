Kızlar benimle sürekli ilişkiye girmek istiyor

18 yaşındayım. Okulumuzdaki kızlar benimle ilişkiye girmek istiyorlar. Sizce ne yapayım?

CEVAP

Ah o kızlar yok mu o kızlar. Vallahi kızlar, nedir sizden çektiğim? Bu çocuklarla zorunuz ne sizin? Yahu siz okula mı gidiyorsunuz yoksa aklınızı cinsellikle mi yiyorsunuz? Çekilin kenara, masum bakın, o erkekleri de artık rahat bırakın. Onlar zaten dokunmatik bomba gibi. Hepsi patlamaya hazır. Ama patlarken patlatma diye bir olay var. Kimi ödünü patlatır, kimi derin sularda çakıl taşı aratır. Bazısı da arsız arsız sırıtır. Bu nedenle siz en iyisi bir kenara çekilin. Şu mail sahibiyle beni baş başa bırakın. Gel oğlum, şöyle köşeye gel bakayım. O yaşlardan biz de geçtik. Bizim başımız kel miydi? Akıllı olun, işinize gücünüze bakın, kızları da biraz unutun.