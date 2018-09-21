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Haydi Dilekkaya’da buluşalım… kan verelim… can verelim…

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Karavezirler, ilk aşamada 150 ünite kanın karşılanabileceğine dair inancını da belirtirken, belediyenin bu konuda Kıbrıs Türk Kızılayı ile birlikte çalışacağını ve tüm köylerdeki halka ulaşılacağını söyledi.
Haydi Dilekkaya’da buluşalım… kan verelim… can verelim…

Türk Kızılayı ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği tarafından,‘Kan Bağışının Toplumsal Önemi’nin de vurgulanacağı gün Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler öncülüğünde gerçekleşirken, Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğluları, Erdemli Muhtarı Erdem Şenocaklı, Kırıkkale Muhtarı Cemal Gürsel Osmanoğlu ve Yiğitler Muhtarı Raşit Özsağlam’ın da köylerindeki halkı bir araya toplamasıyla gerçekleşecek. 

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, 23 Eylül Pazar günü Dilekkaya’da yapılacak olan kan bağışı organizasyonunun, beldemizdeki ilk planlama olduğunu söylerken, diğer köylerde de bu planlamaların yapılarak, gönüllü kan bağışçılarının aranacağını kaydetti.

Karavezirler, ilk aşamada 150 ünite kanın karşılanabileceğine dair inancını da belirtirken, belediyenin bu konuda Kıbrıs Türk Kızılayı ile birlikte çalışacağını ve tüm köylerdeki halka ulaşılacağını söyledi.

Her gidilen bölgede eğitim yaparak, sorunlara eğilmek ve kan temin etmek için gönüllü bağışçılar bulmayı amaçlayanKuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, ülkemizde yıllık 24 bin ünite kana ihtiyaç duyulduğunu, bunun 13 bininin karşılandığını ve geriye kalan 11 bin ünite kanı karşılamak için yola çıkıldığını kaydetmişti.

Ayıracağınız 30 dakika ile hayatlar kurtarabilirsiniz…

  • 18-65 yaş aralığında 50 kg’ın üzerinde her sağlıklı birey kan bağışçısı olabilir.
  • Erkekler 3 ay ara ile kadınlar 4 ay ara ile kan bağışında bulunabilirler.
  • Bağışladığınız kanlar uluslararası laboratuvar yöntemleri ile tetkik edilir.
  • Bağışlanan kanlar 3 ürüne ayrılır. Bunlar eritrosit, trombosit ve plazmadır. Bir kişinin bağışlayacağı kan 3 kişi için umut olur.

NOT: Değirmenlik Belediyesi kan bağışlayan halkımıza döner ve ayran ikramında da bulunacaktır...

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