  • BIST 1.434,760
  • Altın 485,34
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

“Haydi Sahile İnelim” etkinliği Esentepe'de gerçekleştirildi

» »
Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği ile Esentepe Avcılık Atıcılık Derneği işbirliğinde düzenlenen “Haydi Sahile İnelim” adlı etkinlik kapsamında Esentepe’de dün, sahil yürüyüşü ve çevre temizliği  yapıldı.
“Haydi Sahile İnelim” etkinliği Esentepe'de gerçekleştirildi

Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği ile Esentepe Avcılık Atıcılık Derneği işbirliğinde düzenlenen “Haydi Sahile İnelim” adlı etkinlik kapsamında Esentepe’de dün, sahil yürüyüşü ve çevre temizliği  yapıldı.

İki Dernek tarafından yapılan ortak açıklamada, günün erken saatlerinde toplanan gönüllü çevrecilerin, Karaağaç sahil kesiminde ve Esentepe Halk Plajı’nda ellerine çöp poşetlerini alarak sahildeki atıkları büyük titizlikle topladığı kaydedildi.

Etkinliğin, ailelere çocukları ile birlikte temiz bir ortamda denize girmesine imkân verirken hem de deniz canlılarının nesillerini sürdürmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?09 Ağustos 2021 Pazartesi 08:57
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar09 Ağustos 2021 Pazartesi 08:38
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (9 Ağustos 2021)09 Ağustos 2021 Pazartesi 08:36
  • Detay Bugün ne manşet attı? 9 Ağustos 202109 Ağustos 2021 Pazartesi 08:19
  • Şans Güzelyurt’a güldü08 Ağustos 2021 Pazar 21:37
  • Dr. Sucuoğlu: "Ölüm dışında adaylıktan çekilmem!"08 Ağustos 2021 Pazar 20:17
  • Trafiğe bir can daha!08 Ağustos 2021 Pazar 19:24
  • 128 pozitif vakaya rastlandı, 130 kişi taburcu edildi08 Ağustos 2021 Pazar 19:14
  • Erhürman: Arıklı, şakayla karışık tehdit savuruyor08 Ağustos 2021 Pazar 16:46
  • Tunçtürk, “Yeniden Yeşerteceğiz”08 Ağustos 2021 Pazar 16:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti