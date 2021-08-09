“Haydi Sahile İnelim” etkinliği Esentepe'de gerçekleştirildi

Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği ile Esentepe Avcılık Atıcılık Derneği işbirliğinde düzenlenen “Haydi Sahile İnelim” adlı etkinlik kapsamında Esentepe’de dün, sahil yürüyüşü ve çevre temizliği yapıldı.

Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği ile Esentepe Avcılık Atıcılık Derneği işbirliğinde düzenlenen “Haydi Sahile İnelim” adlı etkinlik kapsamında Esentepe’de dün, sahil yürüyüşü ve çevre temizliği yapıldı.

İki Dernek tarafından yapılan ortak açıklamada, günün erken saatlerinde toplanan gönüllü çevrecilerin, Karaağaç sahil kesiminde ve Esentepe Halk Plajı’nda ellerine çöp poşetlerini alarak sahildeki atıkları büyük titizlikle topladığı kaydedildi.

Etkinliğin, ailelere çocukları ile birlikte temiz bir ortamda denize girmesine imkân verirken hem de deniz canlılarının nesillerini sürdürmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.