"Hayır diyoruz, var mısınız?"

Fenerbahçe taraftarının Rıdvan Dilmen'e tepkisi sürüyor. Başkanlığa evet çağrısı yapan Dilmen'e tepki gösteren Fenerbahçe taraftar gruplarından Sol Açık, Galatasaraylı taraftar grubu Tekyumruk'a "Biz de özgür, eşit ve laik bir ülke için HAYIR diyoruz, @Tekyumruk siz de var mısınız?" çağrısında bulundu.
Mesaja "Biz de özgür, eşit ve laik bir ülke için HAYIR diyoruz, @belestepe siz de var mısınız?" yanıtı veren Tekyumruk, Beşiktaşlı Beleştepe'den "Saray soytarılarının değil; Metin Oktay'ların, Baba Hakkı'ların izindeyiz. Hayır, binlerce kez HAYIR." yanıtını aldı.
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