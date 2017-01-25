"Hayır diyoruz, var mısınız?"

Eski Fenerbahçeli futbolcu Rıdvan Dilmen'in başkanlığa evet çağrısına Fenerbahçe taraftarından tepki geldi. Fenerbahçe taraftarlarının çağrısına Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarından destek geldi.

Fenerbahçe taraftarının Rıdvan Dilmen'e tepkisi sürüyor. Başkanlığa evet çağrısı yapan Dilmen'e tepki gösteren Fenerbahçe taraftar gruplarından Sol Açık, Galatasaraylı taraftar grubu Tekyumruk'a "Biz de özgür, eşit ve laik bir ülke için HAYIR diyoruz, @Tekyumruk siz de var mısınız?" çağrısında bulundu.

Mesaja "Biz de özgür, eşit ve laik bir ülke için HAYIR diyoruz, @belestepe siz de var mısınız?" yanıtı veren Tekyumruk, Beşiktaşlı Beleştepe'den "Saray soytarılarının değil; Metin Oktay'ların, Baba Hakkı'ların izindeyiz. Hayır, binlerce kez HAYIR." yanıtını aldı.