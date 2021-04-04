  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vaka

Hayır yemeği dağıtımında aşçıda mutasyonlu virüs çıktı: Köy karantinada

»
Hayır yemeği dağıtımında aşçıda mutasyonlu virüs çıktı: Köy karantinada
Hayır yemeği dağıtımında aşçıda mutasyonlu virüs çıktı: Köy karantinada

Tunceli’de hayır yemeği dağıtımı yapılan köyde aşçıda Britanya mutasyonlu virüs tespit edilmesi üzerine karantina kararı alındı.

AA’nın haberine göre valilik açıklamasında merkeze bağlı Güdeç köyünde, İl Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karara rağmen hayır yemeği verildiği belirtildi.

Köyde yemek dağıtımı yapan aşçıda Britanya mutasyonlu virüs tespit edildiği ve bu nedenle köyün karantinaya alındığı aktarılarak yemeğe katılanlar hakkında Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında para cezası uygulancağı belirtildi.

Yemeği düzenleyenler ile köy muhtarı hakkında ayrıca TCK’nın bulaşıcı hastalıklarla ilgili maddesi gereğince adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

 

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • T.C.MSB'den 'Emekli Amiraller' açıklaması04 Nisan 2021 Pazar 14:03
  • CHP: 'Buradan darbe çıkartmak olsa olsa sivil darbecilere mahsus bir özelliktir'04 Nisan 2021 Pazar 14:02
  • Emekli amiraller bildirisiyle ilgili Kalın'dan açıklama: Haddinizi bilin04 Nisan 2021 Pazar 14:00
  • Oyuncu Şükriye Bulgurcu evinde ölü bulundu04 Nisan 2021 Pazar 13:59
  • Bahçeli: Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmeli, emeklilik hakları kaldırılmalı04 Nisan 2021 Pazar 12:08
  • 103 emekli amiralin 'Montrö' ve 'tarikattaki amiral' bildirisine soruşturma başlatıldı04 Nisan 2021 Pazar 11:42
  • Türkiye'nin ABD'ye ihracatı rekor seviyeye ulaştı03 Nisan 2021 Cumartesi 23:45
  • Sözcü yazarı Muratoğlu: Ziraat Bankası logosuna başak yerine ampul koysun!03 Nisan 2021 Cumartesi 23:00
  • Türk Tabipleri Birliği'nden Bakan Selçuk'a: Siz kabul etmek istemezseniz de dünya yuvarlaktır, Covid-19 da meslek hastalığıdır!03 Nisan 2021 Cumartesi 22:30
  • Hayvansever hemşire sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol katediyor03 Nisan 2021 Cumartesi 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti