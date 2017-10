Hayırlı olsun: Erken seçime doğru...

Ülke bir anda erken seçim ortamına girdi.

Detay Gazetesi

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün UBP’nin 42. Kuruluş yılında yaptığı çağrı dün muhalefetten de karşılık buldu. Ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhurman 7 Ocak tarihini önerirken , TDP Genel Sekreteri İdris her türlü seçim tarihine evet diyeceklerini açıkladı.

BİR AYDA İKİNCİ ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı UBP, Ekim ayı içerisinde ikinci kez erken seçimi gündeme getirdi. UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, partisinin 42’inci yıl resepsiyonunda konuşarak, ana muhalefet partisi CTP’nin Genel Başkanı Tufan Erhürman’a seslenerek, “sayın Erhürman tarihi de sen koy, yürü erken seçime gidelim” dedi.

“CİDDİYE ALMAKTA BÜYÜK GÜÇLÜK ÇEKİYORUM”

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün çağrısına kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren CTP lideri Tufan Erhürman, “aylar önce ‘tarihi siz belirleyin, getirin imzalayayım’ deyip de her zamanki gibi sözünde durmayarak götürdüğümüz öneriyi imzalamayan Özgürgün'ü ciddiye almakta büyük güçlük çekiyorum” dedi.

CTP SEÇİM İÇİN 7 OCAK TARİHİNİ ÖNERDİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, erken seçim için “7 Ocak 2018 Pazar” gününü önerdi. Erhürman, BRT’de katıldığı programda Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yaptığı “tarih belirle” çağrısına 7 Ocak önerisiyle yanıt verdi.

“ÖZGÜRGÜN SAHTE KAHRAMANLIK YAPIYOR”

Başbakan Özgürgün’ün çağrısına ilişkin bir eleştiri de TDP’den geldi. TDP lideri Cemal Özyiğit kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında Özgürgün’ü “sahte kahramanlıkla” suçladı. Öte yandan TDP Genel sekreteri Asım İdris ise katıldığı bir TV programında “erken seçim önerisi Meclis Alt komitesinde, TDP her türlü tarihe var” açıklamasında bulundu.

Azınlık hükümetinin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP), Ekim ayı içerisinde ikinci kez erken seçimi gündeme getirdi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, Ekim ayının ilk haftasında ani bir açıklamada bulunarak Milletvekili Genel Seçimleri için 15 Nisan 2018 tarihini düşündüklerini ifade etmiş ve ertesi günü sabah saatlerinde toplanan UBP, seçim tarihi olarak 15 Nisan 2018’i onaylamıştı.

Öte yandan koalisyonun küçük ortağı Demokrat Parti’den (DP) konuya ilişkin itiraz gelmiş ve DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, DP’nin 15 Nisan tarihini kabul etmediğini duyurmuştu.

Azınlık hükümetinde yaşanan ‘erken seçim tartışmaları’ sonrası, kulislerde koalisyonda çatlakların büyüdüğü yönünde iddialar ortaya atılmaya başlandı.

ÖZGÜRGÜN’DEN HODRİ MEYDAN

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün partisinin 42’inci yıl resepsiyonunda konuşarak “CTP Genel Başkanı’nın partisine 18 katılımın olduğu bir etkinlikte yaptığı konuşmada, büyümek ve güçlenmekten bahsederek erken seçim çağrısı yaptığını” kaydeden Özgürgün,“Değerli UBP’liler, heyecanlı bir genel başkana şunu hatırlatmak istiyorum; 7 bin üyesi ile kurultay yapan, bugün itibari ile 12 bin üyeye ulaşmış bulunan Ulusal Birlik Partisi’ne meydan okumak yürek ister. UBP Genel Başkanı olarak buradan çağrı yapıyorum; Sayın Erhürman tarihi de sen koy, yürü erken seçime gidelim” diye konuşarak ‘hodri meydan’ çekti.

“CİDDİYE ALMAKTA BÜYÜK GÜÇLÜK ÇEKİYORUM”

Öte yandan kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Başbakan Özgürgün’ün çağrısına yanıt veren Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman “aylar önce ‘tarihi siz belirleyin, getirin imzalayayım’ deyip de her zamanki gibi sözünde durmayarak götürdüğümüz öneriyi imzalamayan Özgürgün'ü ciddiye almakta büyük güçlük çekiyorum” dedi.

Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aylar önce "tarihi siz belirleyin, getirin imzalayayım" deyip de her zamanki gibi sözünde durmayarak götürdüğümüz öneriyi imzalamayan Özgürgün'ü ciddiye almakta büyük güçlük çekiyorum. Ama çok açık söylüyorum: Yasayı bir an önce komiteden geçirip Genel Kurul'a getirin. YSK ile görüşün. Yasal olarak mümkün olan en erken tarihte seçimi yapalım. Biz, yasa geçer geçmez, yasal olarak mümkün olan en erken tarih için getirilecek öneriye imza atmaya da, Özgürgün her zamanki gibi kaçacaksa, Meclise öneri götürmeye de hazırız. CTP aylardır hep aynı şeyi söylüyor: Bu hükümetin görevde olduğu her gün halkımızdan ve geleceğimizden çalınmış bir gündür!”

“UBP’NİN TAKİP EDECEĞİ YOLU DEĞİL, CTP’NİN ARZU ETTİĞİ SEÇİM TARİHİ…”

CTP lideri Erhürman’ın açıklaması sonrası yeniden bir açıklamada bulunan Başbakan Hüseyin Özgürgün, CTP Genel Başkanı Erhürman’dan, UBP’nin takip edeceği yolu değil, CTP’nin arzu ettiği seçim tarihini açıklamasını istediğini söyledi.

Bir kabulünde konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Başbakan Özgürgün, Erhürman’a çağrısının gayet samimi ve net olduğunu belirterek, “Keşke, partilileri önünde coşarak UBP’ye hodri meydan çektiği gün, mimarı olduğu düzenlemeye muhtaç seçim yasasının Meclis Komite ve Genel Kurul aşamalarını ve YSK ile işlemleri unutmasaydı” dedi.

Başbakan Özgürgün, konuyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

“Ulusal Birlik Partisine erken seçim çağrısı yapan CTP Genel Başkanı Erhüman’dan UBP’nin takip edeceği yolu değil, CTP’nin arzu ettiği seçim tarihini açıklamasını istedim.

Medyaya yansıdığı şekliyle, partililerine hitaben konuşmalarında UBP’ye meydan okuyarak erken seçim talebinde bulunan CTP Genel Başkanı Erhürman’a partimizin dün akşamki etkinliğinde çağrım gayet samimi ve nettir.

Sayın Erhürman erken genel seçim tarihi belirleme yerine UBP’den taleplerde bulunma yoluna gitmiştir. Keşke, partilileri önünde coşarak UBP’ye hodri meydan çektiği gün, mimarı olduğu düzenlemeye muhtaç seçim yasasının Meclis Komite ve Genel Kurul aşamalarını ve YSK ile işlemleri unutmasaydı.”

CTP SEÇİM İÇİN 7 OCAK TARİHİNİ ÖNERDİ

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün açıklaması sonrası ise söz hakkı yeniden CTP lideri Erhürman’a geçti. Erhürman bu kez BRT ekranlarından Özgürgün’e seslenerek “Madem ki tarih istiyor, işte söylüyoruz. 7 Ocak’ta erken seçime gidelim” dedi.

“Halk bu hükümetten kurtulsun çünkü bir gün bile tahammülü kalmamıştır” diyen Erhürman, Meclis komitesinde görüşülen Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nın bir an önce tamamlanmasını ve hükümetin seçim için süreci başlatmasını istediklerini söyledi.

Erhürman, yaptıkları çalışmada 24 Aralık’ın seçim tarihi olabileceğini saptadıklarını ancak yeni yıl nedeniyle 7 Ocak’ın daha uygun olacağına karar verdiklerini anlattı.

Erhürman, 7 Ocak 2018 tarihini UBP önermez ise kendilerinin önereceğini kaydederek “Başbakan Özgürgün buyursun samimiyetini ispat etsin” dedi.

“HAYIRLI OLSUN”

CTP Genel Başkanı Erhürman'ın 7 Ocak'ı işaret eden "erken seçim" tarihi sonrasında Başbakan Hüseyin Özgürgün, BRT Ana Haberleri'ne telefonla bağlanarak, "tarih verildi, halkımıza ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

“ÖZGÜRGÜN SAHTE KAHRAMANLIK YAPIYOR”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün erken seçim çağrılarına ilişkin bir eleştiri de Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) kanadından geldi.

TDP lideri Cemal Özyiğit kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında Özgürgün’ü “sahte kahramanlıkla” suçladı. Özyiğit, Özgürgün’ün 6 ay önce yine ‘hodri meydan’ çektiğini belirterek TDP’nin erken seçim tarihi için 2 Temmuz 2017 tarihini önerdiğini ve CTP’nin de önce güvensizlik önergesi verdiğini, sonra da TDP’nin önerisine destek verdiğini hatırlattı.

TDP Genel Başkanı Özyiğit kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Başbakan Hüseyin Özgürgün bırakın samimi olmamayı, ayni zamanda "sahte kahramanlık" yapıyor. Altı ay önce gene hodri meydan çekmişti. Buna TDP olarak ayni anda karşılık vererek 2 Temmuz 2017 tarihini önermiştik. CTP önce güvensizlik önergesi vermiş, sonra da bizim önerimize destek vermişti. Önerimiz üzerine Sn. Başbakan kaçacak delik aramış ve ortağı DP Başkanı S.Denktaş'a 15 Nisan 2018 tarihini önertmişti. Ne ilginçtir ki "hodri meydan çekenler" bu önerilerin hiçbirini komitede görüştürmediler bile. Şimdilerde yine hodri meydan çekenler var. Safsatayı bırakın ve samimi olun. Önce komitede görüşülmekte olan Seçim ve Halkoylaması Yasası'nı "halkın iradesini en adil ve en demokratik olarak yansıtacak" şekilde yeniden düzenleyelim ve "olabilecek en erken zamanda" seçime gidelim. TDP hazırdır ya SİZ ! Bu topluma çektirdiklerinizin hesabını vermeye hazır olun. Az kaldı.”

İDRİS: TDP HER TÜRLÜ TARİHE VAR

TDP Genel sekreteri Asım İdris katıldığı bir televizyon programında erken seçim ile ilgili konuşarak TDP'nin daha önce verdiği erken seçim önergesinin Meclis komitesinde olduğunu belirtti.

İdris, “UBP samimi ise komitede konuyu görüştürsün, Meclis Genel Kurulu'na gelecek her türlü erken seçim tarihine TDP evet diyecektir” dedi.