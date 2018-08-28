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'Hayret, bu takım nasıl 2. olmuş'

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Phillip Cocu'nun hazırlık raporunda, ''Bu takım nasıl 2. oldu? Gerçekten iyi iş olmuş'' dediği öne sürüldü.
'Hayret, bu takım nasıl 2. olmuş'

Fenerbahçe futbol takımındaki kötü gidiş yüzünden hedef tahtasına oturtulan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun, aslında, Fenerbahçe'nin geçen sezon oynadığı maçları izleyerek hazırladığı raporda, istedikleri en kısa sürede yapılmazsa sezona kötü girileceği uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

EN AZ 6 KALİTELİ İSİM ALINMALI

Akşam gazetesinden Orçun Özateş'in özel haberine göre, selefi Aykut Kocaman'ın ayrılmadan önce hazırladığı rapordan destek alan Cocu, takımla ilgili düşüncelerini Sportif Direktör Damien Comolli ile paylaştı.

Hollandalı çalıştırıcı hazırladığı raporda ''Bu takım nasıl ikinci oldu! Gerçekten iyi iş olmuş'' diyerek şu uyarılarda bulundu:

''Hedeflerimizi gerçekleştirmek için en az 6 kaliteli isim transfer edilmeli. Kısa süre içinde takımın hazır hale gelmesi için transferlerin sezon başı kampına yetişmesi gerekiyor. Yoksa çok sıkıntı yaşarız.''

'COMOLLİ İLE SORUN YAŞIYOR' İDDİASI

Holandalı teknik direktör Cocu ile Fransız sportif direktör arasında son dönemlerde sorun yaşandığı da iddia edildi. Sıkıntının sebebinin ise yapılan hatalı transferler olduğu belirtildi. İstediği hiçbir oyuncu alınmadığı için rahatsız olan Cocu'nın Comolli'ye tavır koyduğu ileri sürüldü.

HOLLANDALI GAZETECİ: İSTİFA EDEBİLİR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Comolli de bir görüşme gerçekleştireceği ve takımın son durumu hakkında bilgi alıp eksiklerin giderilmesi yönünde yol haritasını şekillendireceği öğrenilirken Cocu'nun Sarı Lacivertlilerin bu hafta sonu ds yenilmesi halinde istifa edebileceği konuşuluyor.

Goal sitesine göre Hollandalı gazeteci Johan Derksen, Cocu'nun Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu ve bu hafta sonu istifa edebileceğini düşündüğünü söyledi.

Voetbalprimeur'da yer alan habere göre Fenerbahçe ve Türkiye'de çok mutsuz olan Cocu, gelecek hafta sonu Hollanda'ya geri dönebilir.

Haberde haziranda Fenerbahçe'de başkanlık yarışını kazandıktan sonra futbol direktörlüğüne Comolli'yi, teknik direktörlüğe Cocu'yu getiren Ali Koç, verdiği sözleri tutmamakla itham edildi.

'MUTSUZ OLDUĞUNU GÜVENİLİR BİR KAYNAKTAN DUYDUM'

Haberi kaleme alan Johan Derksen, Cocu'nun mutsuzluğunu güvenilir bir kaynaktan duyduğunu aktarıp şöyle devam etti:

'ALTIN DAĞLAR VAAT EDİP…'

''Cocu'ya altın dağlar vaat edildi fakat istediği birçok şey yapılmadı. 25 milyon euro'ya oyuncu sattılar. Bu oyuncular takımın en önemli isimleriydi ama yerleri tam olarak doldurulmadı. Fenerbahçe'nin geleceki hafta da bir mağlubiyet alması durumunda, Cocu takımdan ayrılmayı ciddi bir şekilde düşünebilir.''

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