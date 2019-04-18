Hayrettin’in Sihirli Hıyarı Taşkent'te sahnelenecek

Taşkent Gençlik Parkı işbirliği ile Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği tarafından Osman Bulun’un yazdığı ve yönettiği tek perde absürt komedi “Hayrettin’in Sihirli Hıyarı” oyunu 25 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da Taşkent Gençlik Parkında sahnelenecek.

“Hayrettin’in Sihirli Hıyarı” tiyatro oyunundan elde edilecek gelir gelişim bozukluğu olan minik Beren Atış'ın tedavisi için kullanılacak.

“Hayrettin’in Sihirli Hıyarı” 26 Nisan Dikmen 27 Nisanda da İskele'de tiyatro severler ile buluşacak. (MHA)