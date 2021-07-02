Bildirimlerini yapamayan büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerinin mağdur olmaması için bildirim süreci 16 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Hayvan Beyanları İçin Son Tarih 16 Temmuz

Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü ile Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü uyarınca, büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar Kaza ve Bölge Veteriner Dairelerine yapmaları gereken Hayvan Varlıkları Bildirimlerini çeşitli nedenlerden dolayı tamamlayamadıkları tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, bildirimlerini yapamayan büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerinin mağdur olmaması için bildirim süreci 16 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 16 Temmuz 2021 tarihine kadar küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerinin, Kaza/Bölge Veteriner Daireleri’nden temin edecekleri bildirim formlarına, işletmelerinde bulunan TÜM büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kulak numaralarını yazarak ve Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden alacakları 2021 yılı güncel üyelik belgeleriyle birlikte bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

16 Temmuz 2021 tarihine kadar beyanlarını yapmayan küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerine, Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası tahtında idari para cezası uygulanabilecek ve doğrudan gelir desteği ödemelerinden yararlanamayacaklardır.

Üreticilerimizin 16 Temmuz 2021 tarihine kadar beyanlarını yapmaları önemle duyurulur.

Veteriner Dairesi Müdürlüğü