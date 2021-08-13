Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi’nin 3’üncü Ayağı Sürüyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Veteriner Dairesi Müdürlüğü koordinasyonunda KKTC Avrupa Koordinasyon Merkezi, KKTC Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Avrupa Birliği Komisyon uzmanlarının katkılarıyla hayata geçen “III’üncü Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi” sürüyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 16 Haziran’da başlayan ve Aralık ayına kadar sürecek proje kapsamında şimdiye kadar resmi ve yetkilendirilmiş hekimler tarafından 64 büyükbaş işletmede 5 bin 820 büyükbaş hayvana tüberkülin testi yapıldı ve 4 bin 113 kan numunesi alınarak teste yollandı.

Yine proje kapsamında 360 küçükbaş işletmede 25 bin 910 küçükbaş hayvandan kan numunesi alınarak laboratuvar testi yapıldı.

PROJEYE KATILMAYAN İŞLETMELER ARİLİK BELGESİ VERİLMEYECEK… BU İŞLETMELER ŞÜPHELİ LİSTESİNE ALINACAK

“Projenin başarı ile gerçeklemesine yönelik tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvan işletme sahiplerinin remi ve yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin görevlerini yapması için işletmelerdeki hayvanları zaptı rapt altına alması büyük önem arz etmektedir” denilen açıklamada, tüm hayvanlarından kan alınmayan işletmelere “arilik belgesi” verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca kan aldırmayan işletmelerin şüpheli listesine alınacağı, kesim hariç hayvan hareketi yasağı uygulanacağı ve teşvik sisteminden yararlandırılamayacağı uyarısı da yapıldı.

PROJE KAPSAMI…

Proje, ülkede hayvan ve insan sağlığını etkileyen bruselloz hastalığını eradike etmeyi; sığır tüberkülozu ve enzootik sığır löykozu (EBL) hastalıkları bakımından sürülerin sağlık statülerini belirlemeyi amaçlıyor.

Sağlıklı hayvanlardan Avrupa Birliği kriterlerine uygun süt ve et üretimi ile AB hellim tescilindeki hedeflere ulaşılmasında kilit önemde olduğu kaydedilen proje kapsamında ülkedeki tüm sığır, koyun ve keçi çiftliklerinin taranmasını hedefleniyor.

Proje ile yılsonuna kadar 70bin sığıra tüberkülin testi uygulanması ve 60 bin sığırdan kan numunesi toplanarak bruselloz ve EBL hastalıkları yönünden test edilmesi planlanıyor.

Yine proje boyunca 300 bin koyun ve keçiden kan numunesi alınarak bruselloz testi yapılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında büyükbaş hayvanlardan alınan 32 bin numunede EBL; küçükbaş hayvanlardan rastgele alınan 460 kan numunesinde ise çiçek, FMD (Şap) ve PPR (Koyun-Keçi Vebası) taraması yapılacak.