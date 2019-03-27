Hayvan hastalıkları konusunda bilgilendirme toplantısı yapılıyor

Veteriner Dairesi, Avrupa Birliği’nin desteğiyle ülke genelinde yürütülen Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi’yle ilgili olarak çeşitli bölgelerde hayvan üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenleyecek.
İLK TOPLANTI YENİERENKÖY’DE... ARDINDAN GÜZELYURT, ÇAMLIBEL VE KARAAĞAÇ
Daire’den yapılan açıklamaya göre, ilk bilgilendirme toplantısı yarın saat 10.30’da Yenierenköy’de yapılacak. Toplantı, Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı’nda (pazar yeri karşısı) yer alacak.
Benzer toplantı Cuma günü Güzelyurt’ta saat 19.00’da Güzelyurt Belediye Emekçileri Sendikası Lokali’nde (otobüs terminali); cumartesi Çamlıbel’de saat 19.00’da Osmanlı Kahvesi’nde ve Pazar günü de Karaağaç’ta saat 19.00’da Karaağaç Kahvehanesi’nde düzenlenecek.
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