Hayvan Hırsızlığı ve Sahtekarlıkla Kredi Temini

21-22 Nisan 2023 tarihleri arasında, Serhatköy’de bir şahsa ait ağıl içerisinden, 3 küçükbaş hayvanın (iki baş kuzu ve bir baş oğlak) çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruturmada, meselede zanlı olarak görülen H.I.(E-37) tutuklanmıştır.

Soruşturma kapsamında H.I.’nın çalmış olduğu 3 küçükbaş hayvanı, Güzelyurt’ta bir şahsa borcu karşılığında vermek suretiyle, sahtekarlıkla 4,000 TL kredi temin ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.