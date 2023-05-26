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Hayvan Hırsızlığı ve Sahtekarlıkla Kredi Temini

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Hayvan Hırsızlığı ve Sahtekarlıkla Kredi Temini

21-22 Nisan 2023 tarihleri arasında, Serhatköy’de bir şahsa ait ağıl içerisinden, 3 küçükbaş hayvanın (iki baş kuzu ve bir baş oğlak) çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruturmada, meselede zanlı olarak görülen H.I.(E-37) tutuklanmıştır.

Soruşturma kapsamında H.I.’nın çalmış olduğu 3 küçükbaş hayvanı, Güzelyurt’ta bir şahsa borcu karşılığında vermek suretiyle, sahtekarlıkla 4,000 TL kredi temin ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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