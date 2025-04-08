Hayvan Kaçakçılığı, 20 adet güvercine suç üstü!



08.04.2025 tarihinde saat 13.15 sıralarında, Gazimağusa Serbest Liman içerisinde, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Ekipleri ile Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliği Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, A.D.(E-47)'nin kullanımındaki tır araç ile KKTC’ye yasadışı yollardan ithal ettiği 20 adet güvercini, H.İ.K.(E-41)’ye verdiği sırada tespit edilerek her iki şahıs da suçüstü tutuklanmıştır.

Bahse konu güvercinler emare olarak alınmış olup, soruşturma devam etmektedir.