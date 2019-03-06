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Hayvan koruma derneği başkanına ömür boyu ‘hayvan bulundurmama’ cezası

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Antalya’da bir hayvan koruma derneği başkanına ‘hayatı boyunca hayvan bulundurmama’ cezası verildi.
Hayvan koruma derneği başkanına ömür boyu ‘hayvan bulundurmama’ cezası

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (ASKODER) Başkanı Mehmet Orhan’a sosyal medyada dernek adıyla kedi köyü için usülsüz şekilde yardım toplandığı ancak yardımların nereye gittiğinin belirlenemediği, makbuzlarının da verilmediği suçlamasıyla dava açıldı.

Antalya 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Orhan’a ‘hizmet nedeniyle görevini kötü kullanmak’ suçundan önce iki yıl hapis ve 300 gün adli para cezası verildi.

Ardından da iyi hal indirimi uygulanan ceza bir yıl sekiz ay ve 250 gün adli para cezasına düşürüldü. Adli para cezası 5 bin liraya çevrildi.

Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ise mahkeme kararının ardından Orhan’a para cezasının yanı sıra Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hayvan bulundurmasının yasaklanmasına karar verdi.

kedi-haber.jpgCan Dost Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık kararı şöyle yorumladı: “Şahsın hayvanları kullanarak para topladığı adli makamlarca ispatlandı. Paraları kendi şahsi harcamalarında kullandığı 24 sayfalık bilirkişi raporuyla onaylandı. Mahkeme de gereğini yaptı. Türkiye’de hayvan haklarını koruma adına alınmış örnek bir karardır. Ömür boyu artık hayvan bulunduramayacak. Bundan sonra hayvanlara eziyet edenler için bu karar emsal oluşturacak.”

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