Hayvan Partisi: Kuzey üzerinden yabani kuş ticareti yapılıyor

Güney Kıbrıs'taki Hayvan Partisi, KKTC üzerinden yabani kuş ticareti yapıldığını iddia ederek, bunu skandal olarak nitelendirdi.

Fileleftheros gazetesine göre Hayvan Partisi, dün bir açıklama yaparak, Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan kişilerin, Afrika’dan yabani ve egzotik kuşlar ithal ettiğini, bunun akabinde Rum bir işbirlikçiyle de, bunları Güney Kıbrıs’a taşıdıklarını iddia etti.



Hayvan Partisi, bu kuşlardan bazılarının pet shoplarda veya AB ülkelerine taşınarak, satıldığını ileri sürdü.

Hayvan Partisi, kamu sağlığına ve hayvan hastalıklarının yayılmasına ilişkin tehlikelerden söz etti.