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Hayvan sevgisiyle büyüyen çocuklar daha başarılı ve sevecen

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Hayvan sevgisiyle büyüyen çocuklar daha başarılı ve sevecen
Kuzey Kıbrıs Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Tomris Güven, hayvan sevgisiyle büyüyen çocukların daha başarılı ve sevecen olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Tomris Güven, hayvan sevgisiyle büyüyen çocukların daha başarılı ve sevecen olduğunu vurguladı.

Güven, “4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güven mesajında, hayvan sevgisinin önemine değinerek, “Hayvan sevgisini tatmayan kişilerin hayatta ne çok şey kaybettiğini söylemeden geçemeyeceğim. Hayvan sevgisi ile büyüyen çocuklar gelecekte daha başarılı ve sevecen bireyler olarak yetişirler. Doğa, hayvan ve insan yaratılışın bölünmez parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Güven, belediyelerin başıboş hayvanlara yönelik barınakları kısa sürede hayata geçirmelerini dileyerek, tüm halkı hayvanlara yardım etmeye çağırdı.

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