Hayvan Üreticileri 6 madde kabul edilmedi, eylem devam ediyor!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, 6 maddelik taleplerinin hükümet tarafından karşılanmadığı gerekçesiyle pazartesi başlattıkları eylemin yarın da devam edeceğini açıkladı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, 6 maddelik taleplerinin hükümet tarafından karşılanmadığı gerekçesiyle pazartesi başlattıkları eylemin yarın da devam edeceğini açıkladı. pic.twitter.com/6Q4TrXVfHw — Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) (@TAKAjansi) June 2, 2021

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, hayvancıların 6 maddelik taleplerine ilişkin olarak ne dedi?