Hayvan Üreticileri 6 madde kabul edilmedi, eylem devam ediyor!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, 6 maddelik taleplerinin hükümet tarafından karşılanmadığı gerekçesiyle pazartesi başlattıkları eylemin yarın da devam edeceğini açıkladı.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, 6 maddelik taleplerinin hükümet tarafından karşılanmadığı gerekçesiyle pazartesi başlattıkları eylemin yarın da devam edeceğini açıkladı. pic.twitter.com/6Q4TrXVfHw— Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) (@TAKAjansi) June 2, 2021
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, hayvancıların 6 maddelik taleplerine ilişkin olarak ne dedi?
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, hayvancıların 6 maddelik taleplerine ilişkin olarak açıklama yaptı https://t.co/I4tPLucQss #SonDakika #Kıbrıs #KKTC pic.twitter.com/zmnsdTiK23— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) June 2, 2021
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