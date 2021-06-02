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Hayvan Üreticileri 6 madde kabul edilmedi, eylem devam ediyor!

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Hayvan Üreticileri 6 madde kabul edilmedi, eylem devam ediyor!
Hayvan Üreticileri 6 madde kabul edilmedi, eylem devam ediyor!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, 6 maddelik taleplerinin hükümet tarafından karşılanmadığı gerekçesiyle pazartesi başlattıkları eylemin yarın da devam edeceğini açıkladı.

 

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, hayvancıların 6 maddelik taleplerine ilişkin olarak ne dedi?

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