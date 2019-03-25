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Hayvan Üreticileri Birliği'ne yeni başkan adayı Cemal Darbaz adaylığını açıkladı

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HaHayvan Üreticileri Birliği'ne yeni başkan adayı Cemal Darbaz adaylığını açıkladı.
Hayvan Üreticileri Birliği'ne yeni başkan adayı Cemal Darbaz adaylığını açıkladı

Hayvan Üreticileri Birliği'ne yeni başkan adayı Cemal Darbaz adaylığını açıkladı.

İşte o açıklama;

Değerli meslektaşlarım yılardır yönetimde yer aldığım hayvan üreticileri ve yetiştiriciler birliğinde gücümün yettiğince çıkarlarımızı korumaya sektörü. doğru bir zemine oturtma mantığıyla çalıştım. Bugün itibariyle. 30 Mart 2019 tarihinde. yapılacak olan genel kurulumuzda Bâşkanlıga adaylığımı koymuş bulunuyorum......

Tüm meslektaşlarımı genel kurula davet.eder. Desteğinizi beklerim.
Laf değil iş zamanı.
Hayvan üreticileri emeklerinin karşılıgını mutlaka alacaktır yeter ki bir şans verin.

 

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