Hayvan Üreticileri: “Bu zamlarla üretime devam edilemez”

Güzelyurt ve bölgesindeki hayvan üreticileri, yem ve akaryakıttaki zamma tepki göstermek, destek ödemelerinin yapılmasını, sütte ve suda fiyat dengelemesini talep etmek üzere Güzelyurt’ta araçlı eylem gerçekleştirdi.

Yılın kurak olduğunu, üreticinin ayakta kalabilmesi için tarımda ve hayvancılıkta doğru politika oluşturulması gerektiğini belirten üreticiler, Güzelyurt’ta başlattıkları tepki eylemlerinin bölgelerden sonra başkente taşınacağını kaydetti.

Eyleme, yüzden fazla traktör, iş aracı ve araçla katılan üreticiler hükümete Güzelyurt Terminali’nden “Bu zamlarla üretime devam edilemez, üretici de halk da çöktü” diyerek seslendi.

“Hayvancı Bu Milletin Dilencisi Mi?”, “Çalışır Bozarsınız” pankartlarının traktörlere asıldığı eylem Güzelyurt-Bostancı arasında yapımı devam eden kavşaktaki trafik ışıklarında başladı.

Araçlarla burada toplanan üreticiler Güzelyurt’un merkezine ilerleyerek çarşıdan geçti ve eylemi Güzelyurt Terminali’nde tamamladı.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle’nin de katılarak destek verdiği eylemde, açıklamayı Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Sorumlusu Cemal Darbaz yaptı.

Terminal alanına UBP milletvekili Menteş Gündüz de geldi. Zaman zaman vatandaşların balkonlarından, iş yerlerinden alkışlarla, trafikteki araçların da kornolarla destek belirttiği eylem saat 10.00’da başladı ve 11.30 sıralarında olaysız şekilde tamamlandı.

NAİMOĞULLARI: “GÖRÜŞMEYE HER ZAMAN AÇIĞIZ AMA ARTIK PAZARLIK YOK”

İlk sözü alan Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Başbakan Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile defalarca görüştüklerini, dün Maliye Bakanı Serdar Dentaş ile de bir araya geldiklerini, sorunları da çözüm önerilerini de birçok kez ilettiklerini belirtti.

Yetkililerin bütünlüklü çözüm için Temmuz’u işaret ettiğini savunan, üreticinin bu kadar zaman bekleyemeyeceğini söyleyen Naimoğulları, “Bugün burada yakılan, eylem ateşinin, tepki eylemleri ülkenin tüm bölgelerine dağılacak. Sonra da herkes Lefkoşa’da nasıl eylem yapılacağını görecek. Çözüm için önerilerimiz masada. İsteklerimiz ortada. Görüşmeye her zaman açığız. Dilenci gibi 3-5 kuruşun peşinde değiliz. Artık pazarlık da yok geri adım atmak da…” şeklinde konuştu.

3 ayda akaryakıta 53 kuruş zam yapıldığını, yeme yüzde 20’nin üzerinde, ham maddeye ise yüzde 30 zam geldiğini belirten Naimoğulları, “Bu yıl kurak. Kaba ot geçen yıla oranla yüzde 100 zamlandı. Biz zamlarla uğraşırken, açılım beklerken akşam yatıyoruz sabah zamla kalkıyoruz” dedi.

Naimoğulları, “Hükümet, tüccar, yemci, herkes zam yapıyor. Üretici traktörüne vatandaş gibi 4.13’ten Euro Dizel koyuyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok, vergisiz akaryakıt, renkli mazot, tarıma destek var. Buradaki hayvancı bu şartlarda nasıl üretim yapacak?” diye sordu.

Üreticilerin hala 2017 Doğrudan Gelir Destek ödemelerini beklediğini, hükümetin neden olarak bütçeyi ve geçmiş hükümeti gösterdiğini savunan Mustafa Naimoğulları, “Eylem değil diyalogdan yanayımız ama geldiğimiz noktada şunu gördük: Bu işler konuşarak, tartışarak, anlatarak olmuyor. İşi bilmeyen, işten anlamayan, her şeyi zora sokan anlayışla karşı karşıyayız” dedi.

Su konusunda da açıklamada bulunan Mustafa Naimoğulları, hükümetin bu konuda da fiyat dengelemesi yapmak yerine üreticiyi belediyelerle muhatap olmaya ittiğini savunarak şunları ekledi:

“Biz zaten 5 yıldır belediyelerle görüşüyoruz. İyi niyetli olan da var olmayan da var. ‘Sütün fiyatı için imalatçı, yemin fiyatı için fabrika, suyun fiyatı için belediyelerle görüşün’ diyorsunuz. Peki, siz hükümet olarak ne yapıyorsunuz? Bu zihniyetle bir yere varamayız.”

Güzelyurt’taki üreticinin bugün gösterdiği dayanışmaya da işaret eden Birlik Başkanı, “Sıkıntıların boyutu ortada, hükümet bunu görmezden gelemez” dedi.

Birlik Başkanı, zamlar karşısında Fiyat İstikrar Fonu’nun kullanılıp kullanılmadığını da sorarak, “Girdi maliyetlerine yapılan her zam halkı olumsuz etkiliyor” vurgusunda bulundu.

DARBAZ: “1.35’E ALINAN SÜT MARKETTE 5 TL’YE SATILIYOR”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Sorumlusu Cemal Darbaz, 1 TL 35 kuruşa alınan sütün markette 5 TL’ye satıldığını belirtti.

“Bu girdi maliyetleriyle üretim yapacak halimiz kalmadı” diyen Darbaz, canlı hayvanların üreticiden düşük fiyatla alındığını kasapta pahalıya satıldığını belirtti.

Konuşmasında, halka “yanımızda olun” diyerek seslenen Darbaz, “Halk, üreticinin ya beleş verdiği ürünleri altın fiyatına alıyor. Bir kara borsa var, hükümet buna göz yummasın” dedi.

“Bir avuç KKTC’de serbest piyasa ekonomisi uygulanıyor. Peki neden biz kendi sütümüzün ve etimizin fiyatını belirleyemiyoruz” diye soran Darbaz, “Tüccar zihniyetiyle tüccara hizmet ediliyor” görüşünü savundu.

Darbaz, “Bu üretici öyle ya da böyle batacak. Batmadan elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.