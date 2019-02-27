  • BIST 104.780
  • Altın 226,125
  • Dolar 5,2972
  • Euro 6,0285
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Hayvan Üreticileri Ercan kavşağında engelleniyor!

» »
Ercan Yonca Kavşağında Polis tedbiri, mibüs dolusu polis getirildi.
Hayvan Üreticileri Ercan kavşağında engelleniyor!

Ercan Yonca Kavşağında Polis tedbiri, mibüs dolusu polis getirildi.

Hayvan Üreticilerinin araçlarının yolu tıkması durumunda da Ercan Kavşağına araçları çekmek iççin ise iş aracı getirildi.

Güzelyurt'ta da engelleme

Başkan Naimoğlu, Güzelyurtlu hayvan üreticilerinin Lefkoşa'ya gelişi için de polisin engelleme yaptığını açıkladı. 

Bütçe %32 arttı Hayvanacıya bir şey yok

Ülkenin toplam bütçesi %32 arttığını belirten Naimoğluları ülke bütçesinin  %32 arttığını  ancak hayvan üreticilerine verilen bütçenin 140 milyondan 150 milyona çıkarıldığını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lapta’da bir ev yandı26 Şubat 2019 Salı 19:39
  • Bakanlar kurulu toplandı26 Şubat 2019 Salı 19:37
  • Dünyanın en sağlıklı ülkeleri açıklandı.Kıbrıs kaçıncı sırada ?26 Şubat 2019 Salı 19:29
  • Genel Tarım Sigortası Fonu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Onaylandı26 Şubat 2019 Salı 19:19
  • Tatar, “Halk hükümetin ne gün biteceğini konuşuyorsa, o hükümet bitmiştir” dedi.26 Şubat 2019 Salı 18:54
  • Meclis'te, bugün neler konuşuldu ?26 Şubat 2019 Salı 18:44
  • Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'na iki Hidrolik Kesme-Germe Aleti hibe edildi26 Şubat 2019 Salı 18:26
  • KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Hocalı Katliamını andı.26 Şubat 2019 Salı 18:24
  • KTHY davasının ne zqaman sonuçlanacağı açıklandı26 Şubat 2019 Salı 18:23
  • Güney’de tutuklanan bir kişi KKTC’de cinayetten mi aranıyor ?26 Şubat 2019 Salı 17:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti