Hayvan Üreticileri Ercan kavşağında engelleniyor!

Ercan Yonca Kavşağında Polis tedbiri, mibüs dolusu polis getirildi.
Hayvan Üreticilerinin araçlarının yolu tıkması durumunda da Ercan Kavşağına araçları çekmek iççin ise iş aracı getirildi.
Güzelyurt'ta da engelleme
Başkan Naimoğlu, Güzelyurtlu hayvan üreticilerinin Lefkoşa'ya gelişi için de polisin engelleme yaptığını açıkladı.
Bütçe %32 arttı Hayvanacıya bir şey yok
Ülkenin toplam bütçesi %32 arttığını belirten Naimoğluları ülke bütçesinin %32 arttığını ancak hayvan üreticilerine verilen bütçenin 140 milyondan 150 milyona çıkarıldığını belirtti.
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