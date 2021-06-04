  • BIST 1.430
  • Altın 522,162
  • Dolar 8,6767
  • Euro 10,5059
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Hayvan Üreticileri eyleme ara verdi! Araçlar çekiliyor!

» »
Hayvan Üreticileri eyleme ara verdi! Araçlar çekiliyor!
Hayvan Üreticileri eyleme ara verdi! Araçlar çekiliyor!

Hayvan Üreticileri eyleme ara verdi! 

Araçlar çekiliyor.

Bakanlığa 1 hafta süre verildi.

Hayvan Üreticileri Başkanı Naimoğulları mağdur ettikleri herkesten özür diledi.

 

UZLAŞIYI BAKAN AÇIKLADI

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Hayvan Üreticileri Birliği ve Yetiştiricileri Birliğiyle yaptığı toplantının ardından basına açıklamada bulundu. Bakanlık ve üreticiler sistemin yeniden gözden geçirilmesi için uzlaşmaya vardı.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: Sürekli diyalog halinde sorunları çözmek istedik. 7 maddenin 6sında uzlaştık Son madde üzerinde görüş ayrılığı oldu ve eyleme devam ettiler. Eylemin bitmesi trafiğin açılması ve işlerine geri dönmeleri için ortaya irade konuldu. Süt ve yem fiyatını bir yerde çözmek yerine sürdürülebilir olarak sorunların çözülmesinde mutabık kaldık. Süt fiyatları belirlenirken kalıcı bir Hayvancılar Birliği ve Tarım Bakanlığı birlikte komite kurup çalışmalarını sürdürecek. Pazartesi başlayacak komite çalışmalarının tamamlanması ve sürdürülebilir bir programın hazırlanmasını diliyorum Sistemim yeniden gözden geçirilmesi için çalışmaya mutabık kaldık. Komiteler çalışacak. Günlük sorunları değil sistemi yeniden kurgulayarak sorunlar çözülecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapılardan saatler içinde toplam 3649 geçiş, en çok geçiş Kermiya'dan ...04 Haziran 2021 Cuma 12:51
  • Cumhurbaşkanı Tatar'dan Metehan Sınır Kapısı'na Ziyaret04 Haziran 2021 Cuma 12:12
  • Lokmacı’dan İlk Geçen Lider Özersay Oldu04 Haziran 2021 Cuma 11:51
  • Hayvan üreticilerinin Eyleminde TUTUKLAMA!04 Haziran 2021 Cuma 11:32
  • KÖDER’den Gönyeli Ve Girne Belediyelerine Ziyaret04 Haziran 2021 Cuma 10:38
  • Maliye Bakanı Oğuz: Mayıs ayında toplam 712, 846, 221.68TL ödeme yapıldı04 Haziran 2021 Cuma 10:35
  • 10 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı04 Haziran 2021 Cuma 10:25
  • Biri Akdoğan, diğeri Mağusa'da Olmak Üzere İki Yangın04 Haziran 2021 Cuma 10:19
  • İnşaatta Çalışan Şefket Gül 3 Metre Yükseklikten Düştü, Şu An Yoğun Bakımda04 Haziran 2021 Cuma 10:16
  • Müşteri Olarak Girdi, Masa Üzerindeki Parayı ve Gözlüğü Çaldı04 Haziran 2021 Cuma 10:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti