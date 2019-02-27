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Hayvan Üreticileri Lefkoşa'ya girebilecek mi? Polis engelleme mi yapıyor?

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Hayvan Üreticileri Lefkoşa'ya girebilecek mi? Polis engelleme mi yapıyor?
Hayvan Üreticileri Lefkoşa'ya girebilecek mi? Polis engelleme mi yapıyor?

Hayvan Üreticileri Lefkoşa'ya girebilecek mi?

Polis engelleme mi yapıyor?

Birlikten alınan bilgiye göre, hayvan üreticileri bugün, Doğudan gelenler Hamitköy kavşağında, Batıdan eyleme katılacaklar Gönyeli çemberinde saat 10.00’da toplanacak.

Buradan hareket edecek araçların ilk önce Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde ardından da Başbakanlık önünde eylem yapması bekleniyor.

 

POLİS BARİKAT KURDU İDDİASI

Konuyla ilgili Detay Gazetesi'ne konuşan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Polislerin, köylere kadar barikat kurduğunu ve yolları kestiğini iddia etti.

 

POLİS CEZA KESİYOR

Polis memurlarının traktörlere, bazı nedenlerle ceza kesmeye başladığını belirten Naimoğulları, “Aldıkları tedbir, polisle bizi karşı karşıya getirmek” dedi.

Naimoğulları eylemi yapacaklarını belirtti.

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