  • BIST 1.425
  • Altın 522,156
  • Dolar 8,5031
  • Euro 10,3956
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail'de "değişim hükümeti" Başbakan Benjamin Netanyahu'yu görevden alacak

Hayvan Üreticileri "Özgürlük Anıtı" çemberini, de trafiğe kapattı!

» »
Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Cumhuriyet Meclisi önünün ardından Özgürlük Anıtı da trafiğe kapattı.
Hayvan Üreticileri "Özgürlük Anıtı" çemberini, de trafiğe kapattı!

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Cumhuriyet Meclisi önünün ardından Özgürlük Anıtı da trafiğe kapattı.

Lefkoşa’da başlattığı araçlı eyleme bugün de devam eden birlik, araçlarla Meclis önü ve Şehitler Anıtı önünü tıkadı.

Eylemciler, polisin Meclis çıkışını araçlarla kapatması üzerine yaya olarak Özgürlük Anıtına yürüdü ve burada oturma eylemi başlattı.

Eylemciler “Direne direne kazanacağız, hakkımızı söke söke alacağız” sloganları attı.

hayvancilar-ozgurluk-anitini-da-kapattti.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediye Başkanları Başbakanlığa yürüdü!26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:46
  • Lefkoşa'da yaralama...26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:56
  • Esnaf Odfası'ndan Lokmacı'da şok eylem24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:18
  • Haspolat'ta yangın22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:02
  • Lefkoşa’da ani ölüm!20 Mayıs 2021 Perşembe 21:53
  • Lefkoşa'da kaynak makinesi yangına neden oldu20 Mayıs 2021 Perşembe 17:34
  • Lefkoşalı Derya Harman Çobanoğlu'ndan üzen veda20 Mayıs 2021 Perşembe 14:26
  • Lefkoşa'da "Büyük Kudüs Konvoyu”18 Mayıs 2021 Salı 21:27
  • Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde, bu akşam meydana gelen yangın hasara yol açtı.17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:53
  • Mehmet Alptürk hayatını kaybetti14 Mayıs 2021 Cuma 16:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti