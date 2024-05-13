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Hayvan Üreticileri sokağa iniyor!

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği 20 Mayıs’ta araçlı eylem yapma kararı aldı.
Hayvan Üreticileri sokağa iniyor!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetim kurulu bugün bir toplantı gerçekleştirerek üreticilerin sıkıntılarını ele aldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Naimoğulları, birtakım kararlar aldıklarını belirtti.

Naimoğulları, bir yıldır canlı hayvan fiyatının aynı olduğunu belirterek, hayat pahalılığını canlı hayvan fiyatına yansıtma kararı aldıklarını belirtti. Canlı hayvan fiyatının üzerine bugünden itibaren yüzde 25 zam yaptıklarını açıklayan Naimoğulları 20 Mayıs’ta da araçlı eylem yapılacağını ve eylemin süresiz olacağını duyurdu. Naimoğlulları, “traktör, kamyon, biçer döver ne varsa sokakta olacağız” dedi.

İthal et kararını da eleştiren Naimoğulları, buna son nefeslerine kadar karşı olduklarını belirtti.

Arpa fiyatlarının hala belirlenmemesini de eleştiren Naimoğulları, çiğ süt fiyatlarının da yükselmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hayvancının çok zor durumda olduğuna dikkat çeken Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları sorunlarına çözüm bulunmadığı takdirde eylemlerin süreceğini kaydetti.

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